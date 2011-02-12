تختتم اليوم مواجهات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين فيما تأجلت مباراة الاتفاق وضيفه الهلال إلى وقت لاحق نظير ارتباط الأخير بمشاركته بكأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. الطائي × الباطن يستقبل الطائي صاحب المركز الثالث عشر بـ19 نقطة جاره في جدول الترتيب فريق الباطن الذي يحتل المركز الثاني عشر بذات عدد النقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل. يأمل أصحاب الضيافة استغلال عاملي الأرض والجماهير لوقف مسلسل الهزائم المتتالية للجولة الرابعة توالياً واستعادة نغمة الفوز للتقدم نحو الأمام والابتعاد عن مناطق شبح الهبوط. في حين يسعى الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولتين الأخيرة والعودة بالنقاط الثلاثة للديار من أجل خطف المركز العاشر الذي سيضعه في مأمن قبل أن يستضيف النصر في الجولة القادمة. الرائد × التعاون سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة مسرحاً "لديربي بريدة "الذي يجمع الغريمين الرائد ثامن الترتيب بـ25 نقطة مع التعاون صاحب المركز الخامس عشر بـ18 نقطة. حيث يسعى كلاً منهما للتفوق على حساب الآخر والتقدم نحو الأمام لإثبات هيمنته على الديربي الذي يحمل في تفاصيله الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري. وكما هو معلوم لقاءات الديربي دائماً لا تخضع لأية مقاييس فنية بل تحكمها ظروف وأجواء اللقاء حيث يطمح التعاون لاستعادة توازنه وتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط المتواصل للجولة الثالثة على التوالي كما يأمل تأكيد تفوقه التاريخي بالديربي ومحو آثار هزيمة الدور الأول الثقيلة. في المقابل يتطلع الرائد لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة على نتائج الفريق آخر ثلاث جولات حيث تعرض للخسارة مرتين وانقاد للتعادل في مباراته الأخيرة مع الاتفاق.

"ديربي بريدة" يشعل أجواء المنافسة .. ولقاء متكافئ بين الطائي والباطن محمود الحمد سبق 2022-02-12 تختتم اليوم مواجهات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين فيما تأجلت مباراة الاتفاق وضيفه الهلال إلى وقت لاحق نظير ارتباط الأخير بمشاركته بكأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



الطائي × الباطن

يستقبل الطائي صاحب المركز الثالث عشر بـ19 نقطة جاره في جدول الترتيب فريق الباطن الذي يحتل المركز الثاني عشر بذات عدد النقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.



يأمل أصحاب الضيافة استغلال عاملي الأرض والجماهير لوقف مسلسل الهزائم المتتالية للجولة الرابعة توالياً واستعادة نغمة الفوز للتقدم نحو الأمام والابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.



في حين يسعى الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولتين الأخيرة والعودة بالنقاط الثلاثة للديار من أجل خطف المركز العاشر الذي سيضعه في مأمن قبل أن يستضيف النصر في الجولة القادمة.



الرائد × التعاون

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة مسرحاً "لديربي بريدة "الذي يجمع الغريمين الرائد ثامن الترتيب بـ25 نقطة مع التعاون صاحب المركز الخامس عشر بـ18 نقطة.



حيث يسعى كلاً منهما للتفوق على حساب الآخر والتقدم نحو الأمام لإثبات هيمنته على الديربي الذي يحمل في تفاصيله الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري.



وكما هو معلوم لقاءات الديربي دائماً لا تخضع لأية مقاييس فنية بل تحكمها ظروف وأجواء اللقاء حيث يطمح التعاون لاستعادة توازنه وتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط المتواصل للجولة الثالثة على التوالي كما يأمل تأكيد تفوقه التاريخي بالديربي ومحو آثار هزيمة الدور الأول الثقيلة.



في المقابل يتطلع الرائد لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة على نتائج الفريق آخر ثلاث جولات حيث تعرض للخسارة مرتين وانقاد للتعادل في مباراته الأخيرة مع الاتفاق.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 01:12 AM

"ديربي بريدة" يشعل أجواء المنافسة .. ولقاء متكافئ بين الطائي والباطن في آخر مباريات الجولة 20 من دوري المحترفين





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تختتم اليوم مواجهات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين فيما تأجلت مباراة الاتفاق وضيفه الهلال إلى وقت لاحق نظير ارتباط الأخير بمشاركته بكأس العالم للأندية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.



الطائي × الباطن

يستقبل الطائي صاحب المركز الثالث عشر بـ19 نقطة جاره في جدول الترتيب فريق الباطن الذي يحتل المركز الثاني عشر بذات عدد النقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.



يأمل أصحاب الضيافة استغلال عاملي الأرض والجماهير لوقف مسلسل الهزائم المتتالية للجولة الرابعة توالياً واستعادة نغمة الفوز للتقدم نحو الأمام والابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.



في حين يسعى الباطن لمواصلة نتائجه الإيجابية في الجولتين الأخيرة والعودة بالنقاط الثلاثة للديار من أجل خطف المركز العاشر الذي سيضعه في مأمن قبل أن يستضيف النصر في الجولة القادمة.



الرائد × التعاون

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة مسرحاً "لديربي بريدة "الذي يجمع الغريمين الرائد ثامن الترتيب بـ25 نقطة مع التعاون صاحب المركز الخامس عشر بـ18 نقطة.



حيث يسعى كلاً منهما للتفوق على حساب الآخر والتقدم نحو الأمام لإثبات هيمنته على الديربي الذي يحمل في تفاصيله الإثارة والتشويق والزخم الجماهيري.



وكما هو معلوم لقاءات الديربي دائماً لا تخضع لأية مقاييس فنية بل تحكمها ظروف وأجواء اللقاء حيث يطمح التعاون لاستعادة توازنه وتصحيح المسار ووقف نزيف النقاط المتواصل للجولة الثالثة على التوالي كما يأمل تأكيد تفوقه التاريخي بالديربي ومحو آثار هزيمة الدور الأول الثقيلة.



في المقابل يتطلع الرائد لتحسين مركزه في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من رباعي المقدمة من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة على نتائج الفريق آخر ثلاث جولات حيث تعرض للخسارة مرتين وانقاد للتعادل في مباراته الأخيرة مع الاتفاق.