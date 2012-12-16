تنظيم ورشة عمل لعلاج الشد العضلي العصبي في "تخصصي الدمام"

مستشفى الملك فهد ينفرد بـ"مضخة الباكلوفين" على مستوى الشرقية

انطلقت اليوم الخميس فعاليات ورشة عمل لعلاج الشد العضلي العصبي في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام بمشاركة 50 متخصصًا في طب التأهيل والأعصاب.



وتهدف الورشة إلى مناقشة آخر المستجدات في علاج الشد العصبي العضلي، وذلك إضافة إلى تبادل الخبرات بين أطباء التأهيل العاملين بهذا البرنامج مع القائمين على هذه التقنية بجميع أنحاء المملكة.



وقال رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر: الشد العضلي العصبي الذي يحدث عقب الإصابات العصبية المرضية مثل إصابات النخاع الشوكي وأذيات الدماغ الرضية، كما يحدث عقب الجلطات الدماغية والتصلب اللويحي والشلل الدماغي؛ يعتبر من أصعب الأعراض التي يعاني منها هؤلاء المرضى المصابون بهذه الأمراض، والتي تعوقهم عن إتمام واجباتهم الحياتية اليومية، وقد تسبب إعاقة كاملة للمريض والذي يصبح بعدها معتمدًا اعتمادًا كليًا على غيره بشكل كامل".



وأضاف "عمر": زراعة مضخة الباكلوفين تعد من أحدث علاجات الشد العصبي العضلي الموجودة حاليًا على مستوى العالم، ويتفرد مستشفى الملك فهد التخصصي على مستوى المنطقة الشرقية بهذا البرنامج الذي يدار كليًا من قبل قسم التأهيل الطبي بالمستشفى ويخدم حاليًا 30 مريضًا.



وأردف: تهتم إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بالتوسع في هذا البرنامج من خلال قبول أكبر عدد من هؤلاء المرضى؛ وذلك لتخفيف عبء الإعاقة عن المريض وأسرته ومجتمعه.