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سجن وغرامة.. إليك عقوبة التعدّي على موقع أثري أو تراثي وأشكاله

توضيح من برنامج خادم الحرمين الحضاري ووفق مادة بالنظام العمراني

أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، أن الدولة تقف بحزم تجاه مَن يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، ووفقاً للمادة 72 من نظام الآثار والتراث العمراني، تتم معاقبة مَن يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلتا العقوبتين.

واليوم الإثنين أوضح حساب البرنامج على "تويتر"، "تراث المملكة الحضاري": "تشمل أعمال التعدّي على المواقع الأثرية والتراثية إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها".

تراث المملكة الحضاري برنامج خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سجن وغرامة.. إليك عقوبة التعدّي على موقع أثري أو تراثي وأشكاله
سبق

أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، أن الدولة تقف بحزم تجاه مَن يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، ووفقاً للمادة 72 من نظام الآثار والتراث العمراني، تتم معاقبة مَن يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلتا العقوبتين.

واليوم الإثنين أوضح حساب البرنامج على "تويتر"، "تراث المملكة الحضاري": "تشمل أعمال التعدّي على المواقع الأثرية والتراثية إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها".

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
11:15 AM

سجن وغرامة.. إليك عقوبة التعدّي على موقع أثري أو تراثي وأشكاله

توضيح من برنامج خادم الحرمين الحضاري ووفق مادة بالنظام العمراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، أن الدولة تقف بحزم تجاه مَن يعتدي على المواقع الأثرية والتراثية، ووفقاً للمادة 72 من نظام الآثار والتراث العمراني، تتم معاقبة مَن يعتدي على موقع أثري أو تراثي بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على مئة ألف ريال أو كلتا العقوبتين.

واليوم الإثنين أوضح حساب البرنامج على "تويتر"، "تراث المملكة الحضاري": "تشمل أعمال التعدّي على المواقع الأثرية والتراثية إزالتها، أو إلحاق الضرر بها، أو تشويهها بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليها، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها".

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