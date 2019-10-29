المسند يتوقع خريطة أمطار الثلاثاء كاشفاً عن سيناريو تحركات #كيار

قال: "السوبر إعصار" ما زال في فئته الرابعة وسيبقى حتى يوم الغد

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الإعصار كيار لايزال في الدرجة الرابعة وهو سوبر إعصار.

وقال عبر حسابه في "تويتر": لا يزال إعصار #كيار في الدرجة 4 (سوبر إعصار)، بسرعة دورانية بلغت 240 كم /سا، وسرعة الهبات 296 كم/سا، مسبباً أمواجاً بحرية بارتفاع 14م في محيطه، ومتوقع أن يبقى في فئته الرابعة حتى يوم غد، ومتوقع أن ينحرف ناحية الغرب يوم غد.

وأضاف: الحالة المطرية الثانية وفي يومها 8، قد تنحصر في القطاع الشمالي الشرقي، حيث من المحتمل أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من #الحدود_الشمالية و#حفرالباطن و#الخفجي وشمال #الشرقية بوجه عام، و#الكويت.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، جازان، عسير، الجوف)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من وسط المملكة.