النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تم تأسيسه بتوجيه ولي العهد.. تعرّف على أهمية صندوق النمر العربي وأبرز أهدافه

في يومه السنوي

تعد العلا، موطنًا للجمال الطبيعي المذهل، مع مواطن متنوعة ازدهرت مع الحياة وعاشت مع أجدادنا الأوائل.

وقد تم تخصيص منطقة الوادي الجميل في شرعان كمحمية طبيعية، مما يضع معيارًا جديدًا في المنطقة لإعادة التوازن بين النظم البيئية الصحراوية الحساسة ويعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة الطبيعية للأرض.

وسيتبلور جزء من هذ الالتزام عبر إنشاء الصندوق العالمي للنمر العربي، وهو النوع الذي كان منتشراً في جميع أنحاء جبال العلا في السابق.

وتتمثل مهمة الصندوق العالمي لحماية النمر العربي في "ضمان وجود مجموعة قابلة للحياة ومدارة بشكل مستدام من النمر العربي،

مع توفير فرائسه البرية ومواطنه الطبيعية وضمان تعايشه مع المجتمعات المحلية".

فيما يركز الصندوق على دعم مجموعة من المبادرات، ومن بينها المراقبة وتحديد التوزيع الحالي للنمور العربية ومواقع الاستعادة المحتملة، وإنشاء شبكة إدارة فعالة للمناطق المحمية والمحميات الطبيعية الأخرى، مع التركيز على المواقع والممرات المعروفة والمحتملة للنمر العربي، وكذلك ضمان الدعم من المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في برامج حماية النمر العربي.

كما تشمل المبادرات أهمية التركيز على مزايا وفوائد وأهمية الحفاظ على الأنواع والمواطن، وتأمين الكفاءات والوسائل اللازمة لتنفيذ برامج الحفظ، وتبني وتطبيق التشريعات المناسبة لحماية النمر العربي وفرائسه ومواطنه، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وتعمل المملكة على تحقيق أهداف برنامج حماية النمر العربي من خلال العمل المباشر على أرض الواقع، عبر عمليات البحث العلمي المستمرة وتهيئة الكوادر البشرية، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي وحمايته من التهديدات التي تؤثر فيه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة من خلال المشاركة وبناء القدرات المستدامة للمجتمعات المحلية، وتعد محمية شرعان الطبيعية أحد الأماكن المقررة لإعادة إطلاق النمر العربي إلى الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أن تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، جاء بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تم تأسيسه بتوجيه ولي العهد.. تعرّف على أهمية صندوق النمر العربي وأبرز أهدافه
سبق

تعد العلا، موطنًا للجمال الطبيعي المذهل، مع مواطن متنوعة ازدهرت مع الحياة وعاشت مع أجدادنا الأوائل.

وقد تم تخصيص منطقة الوادي الجميل في شرعان كمحمية طبيعية، مما يضع معيارًا جديدًا في المنطقة لإعادة التوازن بين النظم البيئية الصحراوية الحساسة ويعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة الطبيعية للأرض.

وسيتبلور جزء من هذ الالتزام عبر إنشاء الصندوق العالمي للنمر العربي، وهو النوع الذي كان منتشراً في جميع أنحاء جبال العلا في السابق.

وتتمثل مهمة الصندوق العالمي لحماية النمر العربي في "ضمان وجود مجموعة قابلة للحياة ومدارة بشكل مستدام من النمر العربي،

مع توفير فرائسه البرية ومواطنه الطبيعية وضمان تعايشه مع المجتمعات المحلية".

فيما يركز الصندوق على دعم مجموعة من المبادرات، ومن بينها المراقبة وتحديد التوزيع الحالي للنمور العربية ومواقع الاستعادة المحتملة، وإنشاء شبكة إدارة فعالة للمناطق المحمية والمحميات الطبيعية الأخرى، مع التركيز على المواقع والممرات المعروفة والمحتملة للنمر العربي، وكذلك ضمان الدعم من المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في برامج حماية النمر العربي.

كما تشمل المبادرات أهمية التركيز على مزايا وفوائد وأهمية الحفاظ على الأنواع والمواطن، وتأمين الكفاءات والوسائل اللازمة لتنفيذ برامج الحفظ، وتبني وتطبيق التشريعات المناسبة لحماية النمر العربي وفرائسه ومواطنه، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وتعمل المملكة على تحقيق أهداف برنامج حماية النمر العربي من خلال العمل المباشر على أرض الواقع، عبر عمليات البحث العلمي المستمرة وتهيئة الكوادر البشرية، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي وحمايته من التهديدات التي تؤثر فيه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة من خلال المشاركة وبناء القدرات المستدامة للمجتمعات المحلية، وتعد محمية شرعان الطبيعية أحد الأماكن المقررة لإعادة إطلاق النمر العربي إلى الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أن تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، جاء بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
06:21 PM

تم تأسيسه بتوجيه ولي العهد.. تعرّف على أهمية صندوق النمر العربي وأبرز أهدافه

في يومه السنوي

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
320

تعد العلا، موطنًا للجمال الطبيعي المذهل، مع مواطن متنوعة ازدهرت مع الحياة وعاشت مع أجدادنا الأوائل.

وقد تم تخصيص منطقة الوادي الجميل في شرعان كمحمية طبيعية، مما يضع معيارًا جديدًا في المنطقة لإعادة التوازن بين النظم البيئية الصحراوية الحساسة ويعكس التزام المملكة بالحفاظ على البيئة الطبيعية للأرض.

وسيتبلور جزء من هذ الالتزام عبر إنشاء الصندوق العالمي للنمر العربي، وهو النوع الذي كان منتشراً في جميع أنحاء جبال العلا في السابق.

وتتمثل مهمة الصندوق العالمي لحماية النمر العربي في "ضمان وجود مجموعة قابلة للحياة ومدارة بشكل مستدام من النمر العربي،

مع توفير فرائسه البرية ومواطنه الطبيعية وضمان تعايشه مع المجتمعات المحلية".

فيما يركز الصندوق على دعم مجموعة من المبادرات، ومن بينها المراقبة وتحديد التوزيع الحالي للنمور العربية ومواقع الاستعادة المحتملة، وإنشاء شبكة إدارة فعالة للمناطق المحمية والمحميات الطبيعية الأخرى، مع التركيز على المواقع والممرات المعروفة والمحتملة للنمر العربي، وكذلك ضمان الدعم من المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في برامج حماية النمر العربي.

كما تشمل المبادرات أهمية التركيز على مزايا وفوائد وأهمية الحفاظ على الأنواع والمواطن، وتأمين الكفاءات والوسائل اللازمة لتنفيذ برامج الحفظ، وتبني وتطبيق التشريعات المناسبة لحماية النمر العربي وفرائسه ومواطنه، وغيرها من المبادرات الأخرى.

وتعمل المملكة على تحقيق أهداف برنامج حماية النمر العربي من خلال العمل المباشر على أرض الواقع، عبر عمليات البحث العلمي المستمرة وتهيئة الكوادر البشرية، وذلك للحفاظ على التوازن البيئي وحمايته من التهديدات التي تؤثر فيه، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تعزيز مجتمع نابض بالحياة من خلال المشاركة وبناء القدرات المستدامة للمجتمعات المحلية، وتعد محمية شرعان الطبيعية أحد الأماكن المقررة لإعادة إطلاق النمر العربي إلى الحياة الطبيعية.

جدير بالذكر أن تأسيس الهيئة الملكية لمحافظة العلا، للصندوق العالمي لحماية النمر العربي من الانقراض في محمية شرعان بالعلا، جاء بتوجيه ودعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,677
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,368
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,053
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,081

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة