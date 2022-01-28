"فرحان": مشكلة الاتحاد في كثرة التبديل بالتشكيلة.. و"باهبري" ضالة الفريق

أكد أنه لم يتوقع أن يأتي يوم يصارع فيه النادي من أجل البقاء بين الكبار

لم يُخفِ جمال فرحان، لاعب نادي الاتحاد والمنتخب السعودي سابقًا، حزنه على حال نادي الاتحاد وترتيبه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدًا أن أكثر الأمور الرياضية المؤسفة خلال هذه الفترة أننا نتناقش عن إمكانية بقاء الاتحاد من هبوطه.

وتفصيلاً، قال فرحان في حديث خاص لصحيفة "سبق": كنا في فترات سابقة نغضب لوجود الاتحاد في المركز الثالث أو الرابع؛ لأن مكانه الطبيعي الأول، ولم أشاهد نادي الاتحاد في أسوأ من هذا الترتيب في الدوري، ولم أتوقع أن يأتي يوم ويقال إن نادي الاتحاد يصارع من أجل البقاء بين الكبار، ولكن - بإذن الله - ستعود الثقة للاعبين، ولاسيما بعد التغييرات الجذرية. والمهم أن لا يفكر اللاعب الاتحادي في تسجيل الهدف بقدر تأمين مرماه من الأهداف؛ لأنها نقطة الانطلاقة.

وأضاف: أرى أن هتان باهبري ضالة الاتحاد هذه الفترة، ومن المعروف أنه أحد أبناء النادي، وتدرج في فئاته السنية، وعلى علم كامل بإمكانياته العالية، وقد أصررت على ضمه للفريق الأول بنادي الاتحاد عندما كنت مشرفًا على الفريق عام 2011، وذلك بعد أخذ الإذن من مدير منتخب الشباب لعلمي بأنه سيكون له شأن في الكرة، ولكنه لم يحالفه التوفيق في تلك الفترة لعدم حصوله على الفرصة الكافية التي يجب أن يحظى بها كل لاعب في مقتبل عمره الرياضي؛ وبالتالي نزعت الثقة منه لكثرة إخراجه من الملعب.

وتابع: هذه هي مشكلة الاتحاد التي ما زالت قائمة حتى الآن، وأعني كثرة التبديل في التشكيلة، وعدم الثبات على مجموعة معينة حتى تصل لمرحلة الانسجام، وتجاهل الأصوات المحبطة والعاطفية. أما في كل مباراة فتحدث تغييرات بالجملة.. وستظل مشكلة الفريق.