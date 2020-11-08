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برعاية السيالي.. افتتاح وحدة الرعاية العاجلة بمستشفى الملك فهد بجدة

تقدّم خدماتها على مدار الأسبوع بأطباء في مختلف التخصصات

دشّن المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير؛ صباح اليوم الأحد، وحدة الرعاية العاجلة، برعاية مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ بحضور المساعد للتخطيط والتحول بصحة جدة الدكتورة نهى دشاش.

وتهدف وحدة الرعاية العاجلة إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكذلك الحرص على تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة الباردة بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون تأخير، حيث يسهم هذا التنظيم في تقليص فترة الانتظار وتخفيف الضغط عن قسم الطوارئ بالمستشفى.

وتستقبل الوحدة الحالات الباردة بعد الكشف عليها بمنطقة الفرز ومن ثم تحويلها إلى وحدة الرعاية العاجلة مثل: آلام البطن المزمنة، ووجود جسم غريب بالعين والأذن، وحساسية الجلد من غير وجود أعراض ببقية الجسم، والإصابات البسيطة غير الحادة ولا تحتاج إلى تدخل سريع، بجانب عدد من الحالات الأخرى المصحوبة بأعراض بسيطة.

وتم تجهيز وحدة الرعاية العاجلة بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية التي تضمن تقديم علاج عاجل لجميع المرضى.

وتقدم الوحدة خدماتها لمدة ١٦ ساعة خلال أيام الأسبوع، بينما تعمل على مدار الساعة في أيام عطلة نهاية الأسبوع من خلال عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

مستشفى الملك فهد جدة وحدة الرعاية العاجلة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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برعاية السيالي.. افتتاح وحدة الرعاية العاجلة بمستشفى الملك فهد بجدة
سبق

دشّن المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير؛ صباح اليوم الأحد، وحدة الرعاية العاجلة، برعاية مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ بحضور المساعد للتخطيط والتحول بصحة جدة الدكتورة نهى دشاش.

وتهدف وحدة الرعاية العاجلة إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكذلك الحرص على تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة الباردة بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون تأخير، حيث يسهم هذا التنظيم في تقليص فترة الانتظار وتخفيف الضغط عن قسم الطوارئ بالمستشفى.

وتستقبل الوحدة الحالات الباردة بعد الكشف عليها بمنطقة الفرز ومن ثم تحويلها إلى وحدة الرعاية العاجلة مثل: آلام البطن المزمنة، ووجود جسم غريب بالعين والأذن، وحساسية الجلد من غير وجود أعراض ببقية الجسم، والإصابات البسيطة غير الحادة ولا تحتاج إلى تدخل سريع، بجانب عدد من الحالات الأخرى المصحوبة بأعراض بسيطة.

وتم تجهيز وحدة الرعاية العاجلة بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية التي تضمن تقديم علاج عاجل لجميع المرضى.

وتقدم الوحدة خدماتها لمدة ١٦ ساعة خلال أيام الأسبوع، بينما تعمل على مدار الساعة في أيام عطلة نهاية الأسبوع من خلال عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
12:51 PM

برعاية السيالي.. افتتاح وحدة الرعاية العاجلة بمستشفى الملك فهد بجدة

تقدّم خدماتها على مدار الأسبوع بأطباء في مختلف التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن المشرف العام على مستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير؛ صباح اليوم الأحد، وحدة الرعاية العاجلة، برعاية مدير صحة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي؛ بحضور المساعد للتخطيط والتحول بصحة جدة الدكتورة نهى دشاش.

وتهدف وحدة الرعاية العاجلة إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى، وكذلك الحرص على تقديم الرعاية الصحية للحالات الطارئة الباردة بشكل عاجل والتسهيل عليهم دون تأخير، حيث يسهم هذا التنظيم في تقليص فترة الانتظار وتخفيف الضغط عن قسم الطوارئ بالمستشفى.

وتستقبل الوحدة الحالات الباردة بعد الكشف عليها بمنطقة الفرز ومن ثم تحويلها إلى وحدة الرعاية العاجلة مثل: آلام البطن المزمنة، ووجود جسم غريب بالعين والأذن، وحساسية الجلد من غير وجود أعراض ببقية الجسم، والإصابات البسيطة غير الحادة ولا تحتاج إلى تدخل سريع، بجانب عدد من الحالات الأخرى المصحوبة بأعراض بسيطة.

وتم تجهيز وحدة الرعاية العاجلة بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية التي تضمن تقديم علاج عاجل لجميع المرضى.

وتقدم الوحدة خدماتها لمدة ١٦ ساعة خلال أيام الأسبوع، بينما تعمل على مدار الساعة في أيام عطلة نهاية الأسبوع من خلال عدد من الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

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