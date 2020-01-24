قلد قائد دوريات أمن طريق الخاصرة العقيد عبدالمحسن إبراهيم القشعي رئيس أمن طرق حلبان رئيس رقباء سلطان بن محمد القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقيته.
"القحطاني" لرئيس رقباء بأمن طرق حلبان
قلد قائد دوريات أمن طريق الخاصرة العقيد عبدالمحسن إبراهيم القشعي رئيس أمن طرق حلبان رئيس رقباء سلطان بن محمد القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقيته.
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"القحطاني" لرئيس رقباء بأمن طرق حلبانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-24
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
01:23 AM
"القحطاني" لرئيس رقباء بأمن طرق حلبان
قلد قائد دوريات أمن طريق الخاصرة العقيد عبدالمحسن إبراهيم القشعي رئيس أمن طرق حلبان رئيس رقباء سلطان بن محمد القحطاني رتبته الجديدة بعد صدور قرار مدير الأمن العام بترقيته.
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