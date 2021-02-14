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الجبيل.. تدخّل طبي يُنقذ حياة طفل من شلل كامل واستسقاء في الدماغ

فيما بيّنت الفحوصات أنه مصاب بورم خلقي بالحبل الشوكي والتهاب السحايا

تَمَكّن الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة الدكتور نبيل الشافعي استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أحد عشر شهرًا؛ أدخل للمستشفى وهو في حالة خطرة بعد إصابته بشلل كامل في الأطراف السفلية والتهاب سحايا شديد مع استسقاء في الدماغ بسبب عيب خلقي.

من جانبه، أوضح "الشافعي"، أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية للطفل، تَبَيّن أنه مصاب بورم خلقي في الحبل الشوكي مع التهاب السحايا، وإثر ذلك قرر الفريق الطبي بالمستشفى إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصال الورم وإزالة الأكياس الصديدية وعلاج الاستسقاء الدماغي وتركيب جهاز تصريف للسائل الدماغي، وتكللت العمليات بالنجاح؛ حيث تَمَاثل الطفل للشفاء وعاد ليمارس حياته الطبيعية.

ويقوم قسم جراحة المخ والأعصاب ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بإجراء عمليات العمود الفقري المعقدة للرقبة والظهر وعمليات إزالة غضروف الظهر، وأورام الدماغ وقاع الجمجمة والغدة النخامية والأعصاب الطرفية وعمليات العيوب الخلقية للجمجمة والجهاز العصبي والصرع وإصابات الحوادث للرأس والعمود الفقري والكسور والنزيف وأمراض الأوعية الدموية الدماغية والشرايين والأوردة المغذية للجهاز العصبي. ويضم القسم نخبة من الأطباء المؤهلين.

يُذكر أن الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، لديها أجهزة طبية متقدمة تساهم في دقة وسرعة تشخيص وعلاج المرضى؛ وذلك ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة.

الفريق الطبي مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبيل.. تدخّل طبي يُنقذ حياة طفل من شلل كامل واستسقاء في الدماغ
سبق

تَمَكّن الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة الدكتور نبيل الشافعي استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أحد عشر شهرًا؛ أدخل للمستشفى وهو في حالة خطرة بعد إصابته بشلل كامل في الأطراف السفلية والتهاب سحايا شديد مع استسقاء في الدماغ بسبب عيب خلقي.

من جانبه، أوضح "الشافعي"، أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية للطفل، تَبَيّن أنه مصاب بورم خلقي في الحبل الشوكي مع التهاب السحايا، وإثر ذلك قرر الفريق الطبي بالمستشفى إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصال الورم وإزالة الأكياس الصديدية وعلاج الاستسقاء الدماغي وتركيب جهاز تصريف للسائل الدماغي، وتكللت العمليات بالنجاح؛ حيث تَمَاثل الطفل للشفاء وعاد ليمارس حياته الطبيعية.

ويقوم قسم جراحة المخ والأعصاب ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بإجراء عمليات العمود الفقري المعقدة للرقبة والظهر وعمليات إزالة غضروف الظهر، وأورام الدماغ وقاع الجمجمة والغدة النخامية والأعصاب الطرفية وعمليات العيوب الخلقية للجمجمة والجهاز العصبي والصرع وإصابات الحوادث للرأس والعمود الفقري والكسور والنزيف وأمراض الأوعية الدموية الدماغية والشرايين والأوردة المغذية للجهاز العصبي. ويضم القسم نخبة من الأطباء المؤهلين.

يُذكر أن الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، لديها أجهزة طبية متقدمة تساهم في دقة وسرعة تشخيص وعلاج المرضى؛ وذلك ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
01:55 PM

الجبيل.. تدخّل طبي يُنقذ حياة طفل من شلل كامل واستسقاء في الدماغ

فيما بيّنت الفحوصات أنه مصاب بورم خلقي بالحبل الشوكي والتهاب السحايا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجبيل
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تَمَكّن الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، بقيادة الدكتور نبيل الشافعي استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أحد عشر شهرًا؛ أدخل للمستشفى وهو في حالة خطرة بعد إصابته بشلل كامل في الأطراف السفلية والتهاب سحايا شديد مع استسقاء في الدماغ بسبب عيب خلقي.

من جانبه، أوضح "الشافعي"، أنه بعد إجراء الفحوصات السريرية للطفل، تَبَيّن أنه مصاب بورم خلقي في الحبل الشوكي مع التهاب السحايا، وإثر ذلك قرر الفريق الطبي بالمستشفى إجراء عدة عمليات جراحية لاستئصال الورم وإزالة الأكياس الصديدية وعلاج الاستسقاء الدماغي وتركيب جهاز تصريف للسائل الدماغي، وتكللت العمليات بالنجاح؛ حيث تَمَاثل الطفل للشفاء وعاد ليمارس حياته الطبيعية.

ويقوم قسم جراحة المخ والأعصاب ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بإجراء عمليات العمود الفقري المعقدة للرقبة والظهر وعمليات إزالة غضروف الظهر، وأورام الدماغ وقاع الجمجمة والغدة النخامية والأعصاب الطرفية وعمليات العيوب الخلقية للجمجمة والجهاز العصبي والصرع وإصابات الحوادث للرأس والعمود الفقري والكسور والنزيف وأمراض الأوعية الدموية الدماغية والشرايين والأوردة المغذية للجهاز العصبي. ويضم القسم نخبة من الأطباء المؤهلين.

يُذكر أن الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، لديها أجهزة طبية متقدمة تساهم في دقة وسرعة تشخيص وعلاج المرضى؛ وذلك ضمن جهودها في تحسين الخدمات المقدمة.

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