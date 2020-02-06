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شاهد السيارات تعبر نفق الفيصلية بنجران.. ولكن!

بعد 5 أعوام من التعثر

عبرت المركبات، ظهر اليوم، نفق الفيصلية بنجران الذي شكل أزمة ما يزيد عن 1500 يوم منذ بدء الأعمال به، وفرجت بعبوره أزمة طويلة، لكن الصور بينت ضيق النفق الذي كان من المفترض أن يكون بحجم أوسع.

وكانت "سبق" تابعت قضية نفق الفيصلية خلال الفترة التي عانى منها السكان والزوار وأصحاب المنشآت التجارية المجاورة للنفق في حي الفيصلية طوال خمس سنوات من التعثر.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن مشروع النفق يقع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع أبي بكر الصديق بحي الفيصلية بمدينة نجران، ومصمم بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد بطول ٤١٨ متراً، إضافة إلى طريق للخدمة يميناً ويساراً للنفق، ومواقف للسيارات.

وأبان أن أعمال النفق اشتملت على الإضاءة والإسفلت وتركيب نظام تصريف الأمطار داخل النفق في حالة هطول الأمطار.

ولفت إلى أن المشروع تم إنجازه قبل انتهاء مدة التنفيذ بأكثر من 11 شهراً متبقية على المدة المحددة لتسليم المشروع، ليسهم بمشيئة الله -تعالى- في تسهيل الحركة المرورية داخل مدينة نجران.

نجران نفق الفيصلية أمانة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد السيارات تعبر نفق الفيصلية بنجران.. ولكن!
سبق

عبرت المركبات، ظهر اليوم، نفق الفيصلية بنجران الذي شكل أزمة ما يزيد عن 1500 يوم منذ بدء الأعمال به، وفرجت بعبوره أزمة طويلة، لكن الصور بينت ضيق النفق الذي كان من المفترض أن يكون بحجم أوسع.

وكانت "سبق" تابعت قضية نفق الفيصلية خلال الفترة التي عانى منها السكان والزوار وأصحاب المنشآت التجارية المجاورة للنفق في حي الفيصلية طوال خمس سنوات من التعثر.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن مشروع النفق يقع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع أبي بكر الصديق بحي الفيصلية بمدينة نجران، ومصمم بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد بطول ٤١٨ متراً، إضافة إلى طريق للخدمة يميناً ويساراً للنفق، ومواقف للسيارات.

وأبان أن أعمال النفق اشتملت على الإضاءة والإسفلت وتركيب نظام تصريف الأمطار داخل النفق في حالة هطول الأمطار.

ولفت إلى أن المشروع تم إنجازه قبل انتهاء مدة التنفيذ بأكثر من 11 شهراً متبقية على المدة المحددة لتسليم المشروع، ليسهم بمشيئة الله -تعالى- في تسهيل الحركة المرورية داخل مدينة نجران.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
10:26 PM

شاهد السيارات تعبر نفق الفيصلية بنجران.. ولكن!

بعد 5 أعوام من التعثر

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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عبرت المركبات، ظهر اليوم، نفق الفيصلية بنجران الذي شكل أزمة ما يزيد عن 1500 يوم منذ بدء الأعمال به، وفرجت بعبوره أزمة طويلة، لكن الصور بينت ضيق النفق الذي كان من المفترض أن يكون بحجم أوسع.

وكانت "سبق" تابعت قضية نفق الفيصلية خلال الفترة التي عانى منها السكان والزوار وأصحاب المنشآت التجارية المجاورة للنفق في حي الفيصلية طوال خمس سنوات من التعثر.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن مشروع النفق يقع على امتداد طريق الملك عبدالعزيز مع تقاطع شارع أبي بكر الصديق بحي الفيصلية بمدينة نجران، ومصمم بنظام الكمرات مسبقة الإجهاد بطول ٤١٨ متراً، إضافة إلى طريق للخدمة يميناً ويساراً للنفق، ومواقف للسيارات.

وأبان أن أعمال النفق اشتملت على الإضاءة والإسفلت وتركيب نظام تصريف الأمطار داخل النفق في حالة هطول الأمطار.

ولفت إلى أن المشروع تم إنجازه قبل انتهاء مدة التنفيذ بأكثر من 11 شهراً متبقية على المدة المحددة لتسليم المشروع، ليسهم بمشيئة الله -تعالى- في تسهيل الحركة المرورية داخل مدينة نجران.

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