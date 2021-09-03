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ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف

أوقفت مركبتها وقدمت له الإسعافات الأولية

أنقذت ممرضة نيوزيلندية -بعد عناية الله- حياة شاب تعرَّض لحادث مروري على دراجته النارية بشارع حسان بن ثابت داخل محافظة الطائف أثناء مرورها به برفقة مجموعة أثناء جولة سياحية على المحافظة، حيث طلبت الممرضة توقف الحافلة التي تقلها، ونزلت منها لإنقاذ حياة المصاب، وقدّمت له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَقة إسعاف الهلال الأحمر.

وأسهمت الممرضة في إنقاذ حياة الشاب، بحرصها على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين حتى لا يُصاب بمضاعفات، وتقديمها الإسعافات الأولية له حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

وكانت الممرضة التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في جولة سياحية بمحافظة الطائف وتحضر مهرجان ولي العهد للهجن.

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ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف
سبق

أنقذت ممرضة نيوزيلندية -بعد عناية الله- حياة شاب تعرَّض لحادث مروري على دراجته النارية بشارع حسان بن ثابت داخل محافظة الطائف أثناء مرورها به برفقة مجموعة أثناء جولة سياحية على المحافظة، حيث طلبت الممرضة توقف الحافلة التي تقلها، ونزلت منها لإنقاذ حياة المصاب، وقدّمت له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَقة إسعاف الهلال الأحمر.

وأسهمت الممرضة في إنقاذ حياة الشاب، بحرصها على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين حتى لا يُصاب بمضاعفات، وتقديمها الإسعافات الأولية له حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

وكانت الممرضة التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في جولة سياحية بمحافظة الطائف وتحضر مهرجان ولي العهد للهجن.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
12:40 AM

ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف

أوقفت مركبتها وقدمت له الإسعافات الأولية

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
1
11,212

أنقذت ممرضة نيوزيلندية -بعد عناية الله- حياة شاب تعرَّض لحادث مروري على دراجته النارية بشارع حسان بن ثابت داخل محافظة الطائف أثناء مرورها به برفقة مجموعة أثناء جولة سياحية على المحافظة، حيث طلبت الممرضة توقف الحافلة التي تقلها، ونزلت منها لإنقاذ حياة المصاب، وقدّمت له الإسعافات الأولية لحين وصول فِرَقة إسعاف الهلال الأحمر.

وأسهمت الممرضة في إنقاذ حياة الشاب، بحرصها على عدم تحريكه من قِبل المتجمهرين حتى لا يُصاب بمضاعفات، وتقديمها الإسعافات الأولية له حتى وصول فرقة الهلال الأحمر.

وكانت الممرضة التي تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في جولة سياحية بمحافظة الطائف وتحضر مهرجان ولي العهد للهجن.

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