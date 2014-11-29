تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري. وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030. ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص. ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa /.

"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-29 تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.



وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.



ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.



ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 04:23 PM

"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل توفير أكثر من 100 فرصة عمل للشباب السعودي





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تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.



وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.



ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.



ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.