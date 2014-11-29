النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 217 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل

توفير أكثر من 100 فرصة عمل للشباب السعودي

تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.

وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل
سبق

تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.

وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.

29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442
04:23 PM

"موبايلي" تشارك في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل

توفير أكثر من 100 فرصة عمل للشباب السعودي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
201

تشارك شركة اتحاد اتصالات موبايلي في معرض التوظيف الافتراضي لمبادرة مهارات المستقبل، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أيام بدءًا من 29 نوفمبر الجاري.

وتسعى موبايلي من خلال مشاركتها في المعرض إلى توفير أكثر من 100 فرصة عمل في الشركة، اعتزازًا منها بشباب الوطن، وثقة في قدراتهم ومهاراتهم، مؤكدة حرصها على المشاركة في المبادرات الداعمة لتوفير فرص العمل للشباب السعودي، واستقطاب الكفاءات الوطنية الواعدة، التي تعد الركيزة الأساسية لصناعة مستقبل رقمي يمكّن لرؤية المملكة 2030.

ويأتي معرض التوظيف الافتراضي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات امتداداً لمخرجات مسارات مبادرة مهارات المستقبل الهادفة إلى خلق نموذج بيئي مستدام لتنمية المهارات الرقمية، والإسهام في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقاً لمتطلبات سوق العمل بمشاركة جهات التوظيف في القطاع الخاص.

ويمكن للباحثين عن عمل التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://vjf.mcit.gov.sa/.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,293
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,921
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,647

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة