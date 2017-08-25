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أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي مساء اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، خلال الانتقالات الحالية لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من الشباب.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الشباب.

وسبق للاعب خط الوسط صاحب الـ24 عامًا، تمثيل الشباب الذي أعاره لصفوف الخليج عام 2018، وأعير مجددًا لنادي أبها مطلع 2019 وخاض برفقته 16 مباراة بالدوري وسجل هدفين بالإضافة إلى هدف بالكأس.

وأعير القيد، إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد من الشباب في صيف 2020 وذلك بعد تمديد عقده رفقة الشباب موسمًا إضافيًا، ولعب مع الأهلي 5 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم
سبق

أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي مساء اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، خلال الانتقالات الحالية لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من الشباب.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الشباب.

وسبق للاعب خط الوسط صاحب الـ24 عامًا، تمثيل الشباب الذي أعاره لصفوف الخليج عام 2018، وأعير مجددًا لنادي أبها مطلع 2019 وخاض برفقته 16 مباراة بالدوري وسجل هدفين بالإضافة إلى هدف بالكأس.

وأعير القيد، إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد من الشباب في صيف 2020 وذلك بعد تمديد عقده رفقة الشباب موسمًا إضافيًا، ولعب مع الأهلي 5 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
12:18 AM

أبها يوقع مع لاعب الشباب "القيد" .. لمدة 3 مواسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلنت إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي مساء اليوم الثلاثاء، توقيعها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، خلال الانتقالات الحالية لتمثيل صفوف الفريق الكروي الأول، قادمًا من الشباب.

ونشر النادي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها: "وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب حسن القيد لمدة 3 مواسم، قادمًا من نادي الشباب.

وسبق للاعب خط الوسط صاحب الـ24 عامًا، تمثيل الشباب الذي أعاره لصفوف الخليج عام 2018، وأعير مجددًا لنادي أبها مطلع 2019 وخاض برفقته 16 مباراة بالدوري وسجل هدفين بالإضافة إلى هدف بالكأس.

وأعير القيد، إلى أهلي جدة لمدة موسم واحد من الشباب في صيف 2020 وذلك بعد تمديد عقده رفقة الشباب موسمًا إضافيًا، ولعب مع الأهلي 5 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين خلال الموسم الماضي.

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