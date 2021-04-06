النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

أكّدت عملها لخدمة العملاء تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عن قفزة الـ 60 ريالاً

قالت شركة المياه الوطنية، إنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وتجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: (قفزة الـ 60 ريالاً.. "أسعار صهاريج المياه المحلاة" تصدم سكاناً بالليث)، قالت الشركة إنه تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات التعبئة بمحافظة الليث، وعليه لم يطرأ أي تغير في أسعار إيصال المياه لمساكن العملاء بين العقدين السابق والحالي.

وأضافت: "العقد الحالي يتضمن عديداً من الأعمال التطويرية لمواقع محطات التعبئة ورفع جودة تقديم الخدمة عن طريق عديد من الأنظمة الإلكترونية التي ستعمل على تسهيل عملية طلب العملاء لصهاريج المياه وعدم حدوث سوق سوداء لبيع المياه في المحافظة".

وتابعت: "تمت ترسية مشروع إنشاء شبكة مياه لمدينة الليث وتم تسليم الموقع للمقاول وجارٍ العمل على إنشاء شبكة المياه لأحياء مدينة الليث خلال الـ 24 شهراً ميلادية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار
سبق

قالت شركة المياه الوطنية، إنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وتجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: (قفزة الـ 60 ريالاً.. "أسعار صهاريج المياه المحلاة" تصدم سكاناً بالليث)، قالت الشركة إنه تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات التعبئة بمحافظة الليث، وعليه لم يطرأ أي تغير في أسعار إيصال المياه لمساكن العملاء بين العقدين السابق والحالي.

وأضافت: "العقد الحالي يتضمن عديداً من الأعمال التطويرية لمواقع محطات التعبئة ورفع جودة تقديم الخدمة عن طريق عديد من الأنظمة الإلكترونية التي ستعمل على تسهيل عملية طلب العملاء لصهاريج المياه وعدم حدوث سوق سوداء لبيع المياه في المحافظة".

وتابعت: "تمت ترسية مشروع إنشاء شبكة مياه لمدينة الليث وتم تسليم الموقع للمقاول وجارٍ العمل على إنشاء شبكة المياه لأحياء مدينة الليث خلال الـ 24 شهراً ميلادية".

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
11:08 AM

"المياه": تمت ترسية "تشغيل محطات التعبئة بالليث" ولا تغيير في الأسعار

أكّدت عملها لخدمة العملاء تجاوباً مع ما نشرته "سبق" عن قفزة الـ 60 ريالاً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
370

قالت شركة المياه الوطنية، إنها تعمل جاهدة على خدمة عملائها والأخذ بملاحظاتهم، وذلك سعياً منها لتحسين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وتجاوباً مع ما نشرته "سبق"، تحت عنوان: (قفزة الـ 60 ريالاً.. "أسعار صهاريج المياه المحلاة" تصدم سكاناً بالليث)، قالت الشركة إنه تمت ترسية مشروع تشغيل وصيانة محطات التعبئة بمحافظة الليث، وعليه لم يطرأ أي تغير في أسعار إيصال المياه لمساكن العملاء بين العقدين السابق والحالي.

وأضافت: "العقد الحالي يتضمن عديداً من الأعمال التطويرية لمواقع محطات التعبئة ورفع جودة تقديم الخدمة عن طريق عديد من الأنظمة الإلكترونية التي ستعمل على تسهيل عملية طلب العملاء لصهاريج المياه وعدم حدوث سوق سوداء لبيع المياه في المحافظة".

وتابعت: "تمت ترسية مشروع إنشاء شبكة مياه لمدينة الليث وتم تسليم الموقع للمقاول وجارٍ العمل على إنشاء شبكة المياه لأحياء مدينة الليث خلال الـ 24 شهراً ميلادية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,171

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة