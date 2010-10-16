النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السبيعي" إلى رتبة عميد ركن

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الركن "سلطان بن ناصر السبيعي" لرتبته الجديدة "عميد ركن".

وعبَّر العميد "السبيعي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية تُعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السبيعي" إلى رتبة عميد ركن
سبق

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الركن "سلطان بن ناصر السبيعي" لرتبته الجديدة "عميد ركن".

وعبَّر العميد "السبيعي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية تُعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

15 أكتوبر 2021 - 9 ربيع الأول 1443
11:11 PM

"السبيعي" إلى رتبة عميد ركن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,233

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد الركن "سلطان بن ناصر السبيعي" لرتبته الجديدة "عميد ركن".

وعبَّر العميد "السبيعي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له، مؤكدًا أن هذه الترقية تُعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,526
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,916
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,670

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة