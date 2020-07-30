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نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

نتج عنهما إصابة 4 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة ونُقلوا للمستشفى

أُصيب أربعة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة، إثر تصادم جماعي في موقعين مختلفين وقعا عصر اليوم على طريق مهد الذهب السويرقية.

ووفق المعلومات، فقد وقع الحادثان بين عدة شاحنات ومركبات مسافرة، وذلك نتيجة تأثر الأجواء اليوم بموجة غبار وأتربة مثارة ما حد من مستوى الرؤية الأفقية.

باشر الحادثين الجهات المختصة، وتم تسيير حركة المرور بعد إخلاء الطريق، ونقل المصابين لمستشفى المهد العام.

حادث تصادم حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية
سبق

أُصيب أربعة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة، إثر تصادم جماعي في موقعين مختلفين وقعا عصر اليوم على طريق مهد الذهب السويرقية.

ووفق المعلومات، فقد وقع الحادثان بين عدة شاحنات ومركبات مسافرة، وذلك نتيجة تأثر الأجواء اليوم بموجة غبار وأتربة مثارة ما حد من مستوى الرؤية الأفقية.

باشر الحادثين الجهات المختصة، وتم تسيير حركة المرور بعد إخلاء الطريق، ونقل المصابين لمستشفى المهد العام.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
10:36 PM

نتيجة الغبار .. حادثان جماعيان على طريق مهد الذهب السويرقية

نتج عنهما إصابة 4 أشخاص بكسور وإصابات مختلفة ونُقلوا للمستشفى

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
1
6,089

أُصيب أربعة أشخاص بكسور وإصابات متفرقة، إثر تصادم جماعي في موقعين مختلفين وقعا عصر اليوم على طريق مهد الذهب السويرقية.

ووفق المعلومات، فقد وقع الحادثان بين عدة شاحنات ومركبات مسافرة، وذلك نتيجة تأثر الأجواء اليوم بموجة غبار وأتربة مثارة ما حد من مستوى الرؤية الأفقية.

باشر الحادثين الجهات المختصة، وتم تسيير حركة المرور بعد إخلاء الطريق، ونقل المصابين لمستشفى المهد العام.

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