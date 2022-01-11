نشوة "الطائي" تهدد طموح "الهلال".. ومفترق طرق يجمع "الأهلي" و "الفيصلي"

في ختام الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بمواجهتين حاسمتين للفرق الأربعة في سلم الترتيب.

على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية في حائل ، يحل الهلال (الخامس - 24 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره الطائي (الثامن - 19 نقطة).

الطائي يخوض اللقاء وهدفه مواصلة العروض الإيجابية المقرونة بتحقيق النقاط الثلاث التي تقربه أكثر من مربع الكبار ومناطق الدفء، خصوصًا بعد نيله مساء أمس شهادة الكفاءة التي تتيح له التسجيل خلال فترة "الميركاتو الشتوي"، حيث تم استقطاب اللاعب جمال باجندوح القادم من نادي الشباب.

في المقابل يدخل الهلال اللقاء بنشوة تحقيقه كأس السوبر السعودي، ومدججًا بالدعم الجماهيري المنتظر في هذه المواجهة ( جماهيره في حائل) ويغيب عنه في هذا اللقاء الخماسي ( علي البليهي ، مصعب الجوير ، محمد البريك ، ناصر الدوسري وياسر الشهراني ) لأسباب متفاوتة.

وفي اللقاء الآخر، الذي يحمل عنوان (مفترق طرق) يستضيف الفيصلي ( الرابع عشر- 15 نقطة ) نظيره الأهلي ( الثالث عشر - 15 نقطة )، وذلك على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

ويشعل اللقاء تساوي الفريقين نقطيًا، وبالتالي فإن رحلة الهروب من منطقة الخطر للطرفين يبدأ من هذه المباراة وخطف النقاط الثلاث كحل متاح.