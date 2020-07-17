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مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاباً من الإعاقة الحركية

أجريت له جراحة نوعية وكان يعاني من عدم القدرة على السير لمدة 10 أشهر

في تعاون مشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف، تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 28 عاماً، لم تكن لديه المقدرة على السير ولمدة 10 أشهر، بعد أن أجرى عملية سابقة في إحدى المستشفيات الخاصة خارج المنطقة.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تقرر إزالة الصفيحة والمسامير التالفة الموجودة بفخذ المريض إثر العملية السابقة واستبدالها بطعم عظمي مع تثبيت داخلي للفخذ – سيخ طبي – داخل النخاع العظمي وتنظيف منطقة حول الكسر بتدخل جراحي متقدم وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض مغادرة المستشفى وجاري متابعة حالة المريض مع الطبيب المعالج في العيادات الخارجية.

يذكر أن التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية بالمنطقة، نجح في إجراء العديد من العمليات الناجحة والتي أجريت بكوادر وطنية متميّزة.

جامعة الجوف مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاباً من الإعاقة الحركية
سبق

في تعاون مشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف، تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 28 عاماً، لم تكن لديه المقدرة على السير ولمدة 10 أشهر، بعد أن أجرى عملية سابقة في إحدى المستشفيات الخاصة خارج المنطقة.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تقرر إزالة الصفيحة والمسامير التالفة الموجودة بفخذ المريض إثر العملية السابقة واستبدالها بطعم عظمي مع تثبيت داخلي للفخذ – سيخ طبي – داخل النخاع العظمي وتنظيف منطقة حول الكسر بتدخل جراحي متقدم وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض مغادرة المستشفى وجاري متابعة حالة المريض مع الطبيب المعالج في العيادات الخارجية.

يذكر أن التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية بالمنطقة، نجح في إجراء العديد من العمليات الناجحة والتي أجريت بكوادر وطنية متميّزة.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
12:03 AM

مستشفى الأمير متعب وجامعة الجوف ينقذان شاباً من الإعاقة الحركية

أجريت له جراحة نوعية وكان يعاني من عدم القدرة على السير لمدة 10 أشهر

A A A
عبدالرحمن العازمي - الجوف
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2,523

في تعاون مشترك بين صحة الجوف وجامعة الجوف، تمكن بفضل الله الفريق الطبي في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، من إجراء عملية جراحية نوعية لمريض يبلغ من العمر 28 عاماً، لم تكن لديه المقدرة على السير ولمدة 10 أشهر، بعد أن أجرى عملية سابقة في إحدى المستشفيات الخاصة خارج المنطقة.

وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية اللازمة تقرر إزالة الصفيحة والمسامير التالفة الموجودة بفخذ المريض إثر العملية السابقة واستبدالها بطعم عظمي مع تثبيت داخلي للفخذ – سيخ طبي – داخل النخاع العظمي وتنظيف منطقة حول الكسر بتدخل جراحي متقدم وبفضل من الله تكللت العملية بالنجاح واستطاع المريض مغادرة المستشفى وجاري متابعة حالة المريض مع الطبيب المعالج في العيادات الخارجية.

يذكر أن التعاون بين الجامعة والشؤون الصحية بالمنطقة، نجح في إجراء العديد من العمليات الناجحة والتي أجريت بكوادر وطنية متميّزة.

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