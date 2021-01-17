النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" عن توزيع الكتب: آلية زمنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ولا دخول جماعياً

المدارس قامت بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضاً المقررات.. دقائق معدودة للتسلُّم

بدأت المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين في المدارس.

وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة التسلُّم، وفق خطة زمنية أُعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تمّ إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلُّم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

كما قامت المدارس بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضًا المقررات الدراسية، مؤكدةً عند تسلُّم الكتب من داخل المدرسة عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للتسلُّم تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية تسلُّم الطالب للكتب دقائق معدودة، وأن يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.

وشدّدت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وتمّ ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" عن توزيع الكتب: آلية زمنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ولا دخول جماعياً
سبق

بدأت المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين في المدارس.

وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة التسلُّم، وفق خطة زمنية أُعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تمّ إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلُّم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

كما قامت المدارس بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضًا المقررات الدراسية، مؤكدةً عند تسلُّم الكتب من داخل المدرسة عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للتسلُّم تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية تسلُّم الطالب للكتب دقائق معدودة، وأن يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.

وشدّدت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وتمّ ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
01:20 PM

"التعليم" عن توزيع الكتب: آلية زمنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ولا دخول جماعياً

المدارس قامت بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضاً المقررات.. دقائق معدودة للتسلُّم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,236

بدأت المدارس التابعة للإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وذلك ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين في المدارس.

وتتولى كل مدرسة تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة التسلُّم، وفق خطة زمنية أُعلن عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كما تمّ إرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور لتحديد موعد تسلُّم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن بأعداد محددة.

كما قامت المدارس بتعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضًا المقررات الدراسية، مؤكدةً عند تسلُّم الكتب من داخل المدرسة عدم دخول الطلاب أو أولياء الأمور للمدارس بشكل جماعي، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للتسلُّم تحت إشراف إدارة المدرسة، بحيث لا تستغرق عملية تسلُّم الطالب للكتب دقائق معدودة، وأن يظل بقية الطلاب وأولياء الأمور داخل سياراتهم خارج المدرسة.

وشدّدت وزارة التعليم على جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات ضرورة مراعاة اتخاذ إدارات المدارس جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا عند توزيع وتسليم الكتب، حيث وفرت الوزارة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، وتمّ ترحيلها للإدارات وتسليمها للمدارس منذ فترة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,063
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,817

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ
نيترون الطاقة النظيفة

نيترون الطاقة النظيفة

عبدالمحسن الحارثي
استثمار مواقع المدارس

استثمار مواقع المدارس

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة