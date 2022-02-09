تنويه خليجي بحصول "الصحة" على المركز الثاني عالمياً بمواجهة كورونا

بحسب التصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ

نوه مجلس الصحة الخليجي بالجهود والمنجزات الطبية التي حققتها وزارة الصحة السعودية بكوادرها الوطنية خلال مواجهة جائحة كورونا، ومن أهمها حصولها على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها الجائحة، وذلك بحسب التصنيف العالمي لوكالة بلومبيرغ.



وأشار "المجلس" إلى نجاح الصحة في المملكة للوصول إلى ما يزيد على نسبة 90% في تحصين الفئة العمرية من 60 سنة فأكثر، والوصول إلى نسبة 95,9% في رقم التحصين المستهدف، ووصول نسبة التعافي من المصابين بفيروس كورونا ما نسبته 95,4%.



وقدمت الصحة السعودية 58,812,295 جرعة من لقاح كورونا، و38,791,981 عدد الفحوصات، وأكثر من 5 ملايين مستفيد تمت خدمتهم في عيادات تطمن الخاصة بكورونا.



كما ذكر "مجلس الصحة الخليجي" في بيانه أن هذا الارتفاع الإيجابي في الأرقام يعكس أثر وفعالية النهج الذي تسير عليه في مواجهة جائحة كورونا، مختتماً بأن المجلس فخور بما تحققه الصحة السعودية.