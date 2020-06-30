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"الصحة": تسجيل 1486 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1055 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا

قالت: بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد بتحديد قواعد إرشادية

قضت المحكمة العليا الهندية، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية ملزمة بتقديم مساعدات نقدية لأفراد أسر هؤلاء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة توجيهات للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتحديد قواعد إرشادية للحد الأدنى من المعايير لإغاثة هؤلاء المتضررين من الجائحة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فشلت في القيام بواجبها، ورفضت موقف الحكومة بأن المساعدة النقدية عن الوفيات بسبب كورونا، اختيارية، بموجب القانون.

وذكرت المحكمة أن الحكومة لها الحرية في اتخاذ قرار حول مقدار المال، بالنظر إلى الأولويات المالية والاقتصادية.

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الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا
سبق

قضت المحكمة العليا الهندية، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية ملزمة بتقديم مساعدات نقدية لأفراد أسر هؤلاء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة توجيهات للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتحديد قواعد إرشادية للحد الأدنى من المعايير لإغاثة هؤلاء المتضررين من الجائحة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فشلت في القيام بواجبها، ورفضت موقف الحكومة بأن المساعدة النقدية عن الوفيات بسبب كورونا، اختيارية، بموجب القانون.

وذكرت المحكمة أن الحكومة لها الحرية في اتخاذ قرار حول مقدار المال، بالنظر إلى الأولويات المالية والاقتصادية.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:26 AM

الهند.. المحكمة العليا تأمر بتعويض نقدي عن الوفيات بسبب كورونا

قالت: بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد بتحديد قواعد إرشادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت المحكمة العليا الهندية، أمس الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية ملزمة بتقديم مساعدات نقدية لأفراد أسر هؤلاء الذين توفوا بسبب فيروس كورونا، بموجب قوانين إدارة الكوارث في البلاد، طبقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأصدرت المحكمة توجيهات للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بتحديد قواعد إرشادية للحد الأدنى من المعايير لإغاثة هؤلاء المتضررين من الجائحة.

وأضافت المحكمة أن الهيئة، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، فشلت في القيام بواجبها، ورفضت موقف الحكومة بأن المساعدة النقدية عن الوفيات بسبب كورونا، اختيارية، بموجب القانون.

وذكرت المحكمة أن الحكومة لها الحرية في اتخاذ قرار حول مقدار المال، بالنظر إلى الأولويات المالية والاقتصادية.

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