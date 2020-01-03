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مصدر مسؤول: السعودية تابعت أحداث العراق الناتجة عن الإرهاب وتدعو لضبط النفس

حذّرت فيما سبق من تداعياتها وتؤكد وجوب اضطلاع المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة

صرّح مصدر مسؤول، بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها، وحذّرت المملكة -فيما سبق- من تداعياتها.

ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قِبَل المليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها؛ فإن المملكة في ضوء التطورات المتسارعة؛ تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه.

وتؤكد المملكة العربية السعودية وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

العراق المليشيات الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول: السعودية تابعت أحداث العراق الناتجة عن الإرهاب وتدعو لضبط النفس
سبق

صرّح مصدر مسؤول، بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها، وحذّرت المملكة -فيما سبق- من تداعياتها.

ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قِبَل المليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها؛ فإن المملكة في ضوء التطورات المتسارعة؛ تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه.

وتؤكد المملكة العربية السعودية وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
07:22 PM
اخر تعديل
03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
08:25 PM

مصدر مسؤول: السعودية تابعت أحداث العراق الناتجة عن الإرهاب وتدعو لضبط النفس

حذّرت فيما سبق من تداعياتها وتؤكد وجوب اضطلاع المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مصدر مسؤول، بأن المملكة العربية السعودية تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها، وحذّرت المملكة -فيما سبق- من تداعياتها.

ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قِبَل المليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها؛ فإن المملكة في ضوء التطورات المتسارعة؛ تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تُحمد عقباه.

وتؤكد المملكة العربية السعودية وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

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