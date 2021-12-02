تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"
بقيمة ٢.١٣ مليار ريال
أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية، الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.
وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.
تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-12-02
أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية، الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.
وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.
02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:13 PM
تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"
أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية، الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.
وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.