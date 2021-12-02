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تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"

بقيمة ٢.١٣ مليار ريال

أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"
سبق

أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
08:13 PM

تحالف "عجلان والراجحي ونادك وأولام" يستحوذ على "المطاحن الثانية"

بقيمة ٢.١٣ مليار ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف مجموعة عجلان وإخوانه مع شركة الراجحي الدولية وشركة نادك ومجموعة أولام الدولية،‎‏ الاستحواذ على شركة المطاحن الثانية، بقيمة 2.13 مليار ريال، وذلك يوم الثلاثاء 25 / 4 / 1443هـ الموافق 30 / 11 / 2021م بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض.

وتبلغ نسبة مجموعة عجلان وإخوانه ٤٥٪، وشركة الراجحي الدولية ٣٥٪، وشركة نادك ١٠٪، إضافة إلى مجموعة أولام الدولية بنسبة قدرها ١٠٪.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,102
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,502
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,294
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,333

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