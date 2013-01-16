خلفاً للبلجيكي يانييك فيريرا.. "دونيس" يقود الفتح " فنياً"

بعد تجارب سابقة مع الأندية السعودية كان أبرزها مع "الهلال والوحدة"، عاد المدرب اليوناني "دونيس" للدوري السعودي.



وأعلنت إدارة نادي الفتح، اليوم الأحد، التعاقد مع المدرب اليوناني "دونيس"؛ وذلك لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول خلفًا للبلجيكي يانييك فيريرا.



وسبق لليوناني دونيس أنْ قاد فريق الهلال وحقق مع الفريق دوري المحترفين موسم 2015-2016، وحقق أيضًا كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي وكأس ولي العهد، ودرّب نادي الوحدة في الموسم الماضي.



الجدير بالذكر أن الفتح يأتي في المركز الـ12 برصيد 17 نقطة، في سلم ترتيب دوري المحترفين.