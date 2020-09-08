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شاهد.. طلاب بالمتوسطة يؤلفون كتابًا علميًّا قبل 16 عامًا.. و"معلمهم" يشرح التفاصيل

"تعليم القريات" تبنَّت طباعته وتم توزيعه على جميع إدارات التعليم بالسعودية

ألَّف أحد المعلمين قبل 16 عامًا كتابًا علميًّا بمشاركة طلابه في ذلك الوقت، ونتيجة لذلك العمل الجبار من الطلاب ومعلمهم تبنت إدارة "تعليم القريات" طباعة الكتاب، وتم توزيعه على جميع إدارات التعليم بالسعودية.

وقال المعلم سالم عبدالله السناني الجهني: "في عام ٢٠٠٤م كنت معلمًا لمادة العلوم بمتوسطة القريات، وكنت في هذا العام قد أنهيت متطلبات الساعات الدراسية لمرحلة الماجستير، وأعمل على الرسالة في تخصص المناهج وطرق التدريس". مضيفًا: "خطرت في بالي فكرة تأليف كتاب علمي مع الطلاب، وعرضت فكرتي على طلابي، ودربتهم على كيفية الحصول على المعلومة العلمية مع توثيق المصدر".

وأضاف "السناني" بأن جميع الطلاب تحمسوا لهذا العمل، خاصة أنه وعدهم بكتابة جميع أسماء المشاركين، ووضع صورهم بالكتاب.

وقال: "بدأنا بجمع المعلومات من جميع المجالات العلمية، وتم إحضارها في ورقة، كُتب فيها اسم الطالب ومصدره، وفي نهاية العام كانت هناك أكوام من الأوراق التي قام الطلاب بجمع المعلومات بها".

وأردف قائلاً: "أحد الزملاء كتب هذه المعلومات على الكمبيوتر، ويتبقى مَن يدعم فكرتنا ماديًّا، ويقوم بالطباعة. وفعلاً وافق قسم النشاط الطلابي العلمي على تحمُّل تكاليف الطباعة بشرط وضع اسم القسم على الكتاب، وتمت الموافقة".

وأكد أنه "في ذلك الوقت تخرج الطلاب من المرحلة المتوسطة، وتشتت الجميع، وهنا آخر أيامي بهم. وبعد فترة من الزمن اتصلت الإدارة، وأخبرتني بأن الكتاب وصل، وتم إنهاء طباعته. ووزعت إدارة التعليم بالقريات الكتاب على إدارات التعليم بالسعودية، وزودت وزارة المعارف في ذلك الوقت بنسخ منه".

وأضاف "السناني" بأنه بعد سنتين انتقل لمحافظة ينبع، وكانت معه ٢٠٠ نسخة من الكتاب نفسه، تعتبر الطبعة الأولى. مضيفًا: "دائمًا أفتح الكتاب، وأشاهد الطلاب، وأذكرهم جيدًا؛ لأن الذي قاموا به يعتبر عملاً جبارًا. ونحن الآن أمضينا أكثر من 16 عامًا على تأليفه".

وتابع: "أوجّه كلامي لطلابي المبدعين في ذلك الوقت، وأقول لهم: عملكم سوف يبقى طوال السنين يُقرأ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. طلاب بالمتوسطة يؤلفون كتابًا علميًّا قبل 16 عامًا.. و"معلمهم" يشرح التفاصيل
سبق

ألَّف أحد المعلمين قبل 16 عامًا كتابًا علميًّا بمشاركة طلابه في ذلك الوقت، ونتيجة لذلك العمل الجبار من الطلاب ومعلمهم تبنت إدارة "تعليم القريات" طباعة الكتاب، وتم توزيعه على جميع إدارات التعليم بالسعودية.

وقال المعلم سالم عبدالله السناني الجهني: "في عام ٢٠٠٤م كنت معلمًا لمادة العلوم بمتوسطة القريات، وكنت في هذا العام قد أنهيت متطلبات الساعات الدراسية لمرحلة الماجستير، وأعمل على الرسالة في تخصص المناهج وطرق التدريس". مضيفًا: "خطرت في بالي فكرة تأليف كتاب علمي مع الطلاب، وعرضت فكرتي على طلابي، ودربتهم على كيفية الحصول على المعلومة العلمية مع توثيق المصدر".

وأضاف "السناني" بأن جميع الطلاب تحمسوا لهذا العمل، خاصة أنه وعدهم بكتابة جميع أسماء المشاركين، ووضع صورهم بالكتاب.

وقال: "بدأنا بجمع المعلومات من جميع المجالات العلمية، وتم إحضارها في ورقة، كُتب فيها اسم الطالب ومصدره، وفي نهاية العام كانت هناك أكوام من الأوراق التي قام الطلاب بجمع المعلومات بها".

وأردف قائلاً: "أحد الزملاء كتب هذه المعلومات على الكمبيوتر، ويتبقى مَن يدعم فكرتنا ماديًّا، ويقوم بالطباعة. وفعلاً وافق قسم النشاط الطلابي العلمي على تحمُّل تكاليف الطباعة بشرط وضع اسم القسم على الكتاب، وتمت الموافقة".

وأكد أنه "في ذلك الوقت تخرج الطلاب من المرحلة المتوسطة، وتشتت الجميع، وهنا آخر أيامي بهم. وبعد فترة من الزمن اتصلت الإدارة، وأخبرتني بأن الكتاب وصل، وتم إنهاء طباعته. ووزعت إدارة التعليم بالقريات الكتاب على إدارات التعليم بالسعودية، وزودت وزارة المعارف في ذلك الوقت بنسخ منه".

وأضاف "السناني" بأنه بعد سنتين انتقل لمحافظة ينبع، وكانت معه ٢٠٠ نسخة من الكتاب نفسه، تعتبر الطبعة الأولى. مضيفًا: "دائمًا أفتح الكتاب، وأشاهد الطلاب، وأذكرهم جيدًا؛ لأن الذي قاموا به يعتبر عملاً جبارًا. ونحن الآن أمضينا أكثر من 16 عامًا على تأليفه".

وتابع: "أوجّه كلامي لطلابي المبدعين في ذلك الوقت، وأقول لهم: عملكم سوف يبقى طوال السنين يُقرأ".

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
11:22 PM

شاهد.. طلاب بالمتوسطة يؤلفون كتابًا علميًّا قبل 16 عامًا.. و"معلمهم" يشرح التفاصيل

"تعليم القريات" تبنَّت طباعته وتم توزيعه على جميع إدارات التعليم بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ألَّف أحد المعلمين قبل 16 عامًا كتابًا علميًّا بمشاركة طلابه في ذلك الوقت، ونتيجة لذلك العمل الجبار من الطلاب ومعلمهم تبنت إدارة "تعليم القريات" طباعة الكتاب، وتم توزيعه على جميع إدارات التعليم بالسعودية.

وقال المعلم سالم عبدالله السناني الجهني: "في عام ٢٠٠٤م كنت معلمًا لمادة العلوم بمتوسطة القريات، وكنت في هذا العام قد أنهيت متطلبات الساعات الدراسية لمرحلة الماجستير، وأعمل على الرسالة في تخصص المناهج وطرق التدريس". مضيفًا: "خطرت في بالي فكرة تأليف كتاب علمي مع الطلاب، وعرضت فكرتي على طلابي، ودربتهم على كيفية الحصول على المعلومة العلمية مع توثيق المصدر".

وأضاف "السناني" بأن جميع الطلاب تحمسوا لهذا العمل، خاصة أنه وعدهم بكتابة جميع أسماء المشاركين، ووضع صورهم بالكتاب.

وقال: "بدأنا بجمع المعلومات من جميع المجالات العلمية، وتم إحضارها في ورقة، كُتب فيها اسم الطالب ومصدره، وفي نهاية العام كانت هناك أكوام من الأوراق التي قام الطلاب بجمع المعلومات بها".

وأردف قائلاً: "أحد الزملاء كتب هذه المعلومات على الكمبيوتر، ويتبقى مَن يدعم فكرتنا ماديًّا، ويقوم بالطباعة. وفعلاً وافق قسم النشاط الطلابي العلمي على تحمُّل تكاليف الطباعة بشرط وضع اسم القسم على الكتاب، وتمت الموافقة".

وأكد أنه "في ذلك الوقت تخرج الطلاب من المرحلة المتوسطة، وتشتت الجميع، وهنا آخر أيامي بهم. وبعد فترة من الزمن اتصلت الإدارة، وأخبرتني بأن الكتاب وصل، وتم إنهاء طباعته. ووزعت إدارة التعليم بالقريات الكتاب على إدارات التعليم بالسعودية، وزودت وزارة المعارف في ذلك الوقت بنسخ منه".

وأضاف "السناني" بأنه بعد سنتين انتقل لمحافظة ينبع، وكانت معه ٢٠٠ نسخة من الكتاب نفسه، تعتبر الطبعة الأولى. مضيفًا: "دائمًا أفتح الكتاب، وأشاهد الطلاب، وأذكرهم جيدًا؛ لأن الذي قاموا به يعتبر عملاً جبارًا. ونحن الآن أمضينا أكثر من 16 عامًا على تأليفه".

وتابع: "أوجّه كلامي لطلابي المبدعين في ذلك الوقت، وأقول لهم: عملكم سوف يبقى طوال السنين يُقرأ".

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