"الهلال" ضمن خمسة أندية الأكثر شهرة وشعبية عالمياً

اختار موقع "Deportes&Finanzas" الموقع المختص بالتحاليل والإحصائيات، نادي الهلال السعودي ليكون الأكثر شهرة وشعبية في قارة آسيا في شهر نوفمبر الماضي.



وجاء اختيار الموقع بتحليل بيانات تلك الأندية على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ حيث اختار الموقع النادي الأكثر شهرة وشعبية في قارته.



واختار الموقع نادي الهلال في قارة آسيا، واختار الأهلي المصري قي قارة أفريقيا، وفي أوروبا اختار برشلونة، وفي أمريكا الجنوبية اختار فلامنغو، ونادي ويسترن يونايتيد في أوقيانوسيا.