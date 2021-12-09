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"الهلال" ضمن خمسة أندية الأكثر شهرة وشعبية عالمياً

اختار موقع "Deportes&Finanzas" الموقع المختص بالتحاليل والإحصائيات، نادي الهلال السعودي ليكون الأكثر شهرة وشعبية في قارة آسيا في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء اختيار الموقع بتحليل بيانات تلك الأندية على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ حيث اختار الموقع النادي الأكثر شهرة وشعبية في قارته.

واختار الموقع نادي الهلال في قارة آسيا، واختار الأهلي المصري قي قارة أفريقيا، وفي أوروبا اختار برشلونة، وفي أمريكا الجنوبية اختار فلامنغو، ونادي ويسترن يونايتيد في أوقيانوسيا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الهلال" ضمن خمسة أندية الأكثر شهرة وشعبية عالمياً
سبق

اختار موقع "Deportes&Finanzas" الموقع المختص بالتحاليل والإحصائيات، نادي الهلال السعودي ليكون الأكثر شهرة وشعبية في قارة آسيا في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء اختيار الموقع بتحليل بيانات تلك الأندية على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ حيث اختار الموقع النادي الأكثر شهرة وشعبية في قارته.

واختار الموقع نادي الهلال في قارة آسيا، واختار الأهلي المصري قي قارة أفريقيا، وفي أوروبا اختار برشلونة، وفي أمريكا الجنوبية اختار فلامنغو، ونادي ويسترن يونايتيد في أوقيانوسيا.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:09 PM

"الهلال" ضمن خمسة أندية الأكثر شهرة وشعبية عالمياً

A A A
محمد السيّد - الرياض
8
3,873

اختار موقع "Deportes&Finanzas" الموقع المختص بالتحاليل والإحصائيات، نادي الهلال السعودي ليكون الأكثر شهرة وشعبية في قارة آسيا في شهر نوفمبر الماضي.

وجاء اختيار الموقع بتحليل بيانات تلك الأندية على قناة اليوتيوب الخاصة بها؛ حيث اختار الموقع النادي الأكثر شهرة وشعبية في قارته.

واختار الموقع نادي الهلال في قارة آسيا، واختار الأهلي المصري قي قارة أفريقيا، وفي أوروبا اختار برشلونة، وفي أمريكا الجنوبية اختار فلامنغو، ونادي ويسترن يونايتيد في أوقيانوسيا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,385
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,639
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,377

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