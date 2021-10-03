النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المكسيك تسجل 7369 إصابة بكوفيد-19 جديدة و614 وفاة

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و614 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% من العدد الرسمي.

الرئيسية/ محطات

اعلان
المكسيك تسجل 7369 إصابة بكوفيد-19 جديدة و614 وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و614 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% من العدد الرسمي.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:40 AM

المكسيك تسجل 7369 إصابة بكوفيد-19 جديدة و614 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
71

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس السبت، تسجيل 7369 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و614 وفاة؛ مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و678980 إصابة والوفيات إلى 278590 منذ بدء الجائحة.

وتقول الحكومة: إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير، كما أشارت بيانات منفصلة نُشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60% من العدد الرسمي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,168
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,796
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة