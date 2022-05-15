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المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 5,755 مليار ريال

قالت: تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 3,805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

وزارة المالية برنامج صكوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 5,755 مليار ريال
سبق

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 3,805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:37 PM
اخر تعديل
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
12:25 AM

المالية تعلن إقفال طرح شهر مايو 2020 من برنامج صكوك المملكة المحلية بمبلغ 5,755 مليار ريال

قالت: تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مايو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5,755 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسمت إلى شريحتين؛ الأولى تبلغ 3,805 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6,549 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية، 1,950 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 10,296 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,226
91 مليار ..

91 مليار ..

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