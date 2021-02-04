الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية وتستمر حتى 5 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ينبع، وادي الفرع) تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.