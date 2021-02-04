الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية وتستمر حتى 5 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ينبع، وادي الفرع) تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.
الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-04
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ينبع، وادي الفرع) تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.
04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
09:04 AM
الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة
تُصحَب برياح نشطة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية وتستمر حتى 5 مساء
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّنت أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (بدر، ينبع، وادي الفرع) تستمر حتى الساعة الـ5 مساء.