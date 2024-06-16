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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل"

وسط دعوات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة وبني حسن والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سحب رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل"
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة وبني حسن والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
10:52 AM

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني "تتفاعل"

وسط دعوات إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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1,094

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة وبني حسن والمندق والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى الساعة 8 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

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