مواطنة ورشوة و45 حقنة هرمون نمو.. هنا تفاصيل قصة كمين "نزاهة".. "فيديو"

دارت فصولها داخل إحدى صيدليات وزارة الدفاع وبلاغ موظف يكشفها

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تفاصيل القبض على مواطنة بالجرم المشهود دفعت مبلغ 12 ألف ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو "غير مخصَّصة للبيع" من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

وأشارت تفاصيل القصة إلى دفع المواطنة المبلغ إلى صيدلية داخل أحد مستشفيات وزارة الدفاع، قبل أن يتم إبلاغ السلطات المعنية التي تحرّكت على الفور لكشف مُلابسات القضية، التي باتت تعرف بـ"القضية 3".

وأوضحت التفاصيل، أن أحد موظفي المستشفى تقدّم ببلاغ عبر البريد الإلكتروني إلى هيئة "نزاهة"، التي باشرت من جانبها القضية فور وصول البلاغ، وتمّ التعاون مع وزارة الدفاع، والتنسيق مع أحد الصيادلة العاملين في الوزارة لضبط المتورّطين.

وبيّنت أنه بعد وضع خطة الإيقاع بالمتورّطين تمّ الاتصال بالمواطنة محل الشك، وإبلاغها بالموافقة على بيع الـ 45 حقنة، مقابل المبلغ المتفق عليه، وهو 12 ألف ريال.. وبعد وصولها إلى الصيدلية تمّ ضبطها وبحوزتها المال والحقن بوساطة السلطات وفق ما نقلته القناة السعودية.

يُذكر أن البعض يلجأون إلى حقن الأطفال بهرمون النمو لعلاج مشكلة قصر القامة لديهم نتيجة قصور في إفراز هرمون النمو بالجسم، وسط انقسامٍ للآراء بين معارضٍ لاستخدامها خوفا من أضرارها المستقبلية، وبين مَن يعتبرها الحل المثالي لحل مشكلات قصر القامة.

وفي كل الأحوال يجب توخي الحذر من استعمالها، حيث قد تسبّب عواقب وخيمة وخطورة كبيرة.