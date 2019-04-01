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هند الزاهد.. وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة

صدر قرار وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بتعيين الأستاذة هند بنت خالد الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد أحد المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

‎وتُعد الأستاذة "هند الزاهد" من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من (١٨) عاماً في المجال الإداري شغلت فيها "الزاهد" عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء. متمنين لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

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هند الزاهد.. وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة
سبق

صدر قرار وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بتعيين الأستاذة هند بنت خالد الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد أحد المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

‎وتُعد الأستاذة "هند الزاهد" من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من (١٨) عاماً في المجال الإداري شغلت فيها "الزاهد" عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء. متمنين لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
06:25 PM

هند الزاهد.. وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
23
11,837

صدر قرار وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بتعيين الأستاذة هند بنت خالد الزاهد وكيلاً لوزارة الخدمة المدنية لتمكين المرأة؛ حيث يحظى ملف تمكين المرأة من وظائف الخدمة المدنية في كافة الجهات الحكومية باهتمام كبير، ويعد أحد المبادرات المهمة المسندة إلى وزارة الخدمة المدنية كأحد مستهدفات برنامج التحول الوطني.

‎وتُعد الأستاذة "هند الزاهد" من الكفاءات النسائية الوطنية في مجال الإدارة، حيث تمتد خبرتها لأكثر من (١٨) عاماً في المجال الإداري شغلت فيها "الزاهد" عضوية المجلس التوجيهي لعمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى عملها مستشاراً للتطوير الإداري لتمكين المرأة في شركة أرامكو السعودية، كما كانت عضواً في عدة لجان استشارية منها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وجامعة الملك فيصل بالأحساء. متمنين لها دوام التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

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