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أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لأمانة الباحة تحرر 465 مخالفة وتغلق 42 منشأة

لمخالفتها التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي "كورونا"

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوعين الماضيين 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10156 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 465 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من اغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940

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أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لأمانة الباحة تحرر 465 مخالفة وتغلق 42 منشأة
سبق

أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوعين الماضيين 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10156 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 465 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من اغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
11:41 PM

أكثر من 10 آلاف جولة رقابية لأمانة الباحة تحرر 465 مخالفة وتغلق 42 منشأة

لمخالفتها التدابير والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي "كورونا"

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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أغلقت أمانة منطقة الباحة خلال الأسبوعين الماضيين 42 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 10156 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 465 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق كافة العقوبات من اغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، ودعا الدكتور السواط المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال الاتصال على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940

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