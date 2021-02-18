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مجلة "الخصوبة" تناقش علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية

تناول العدد الأخير بعض الموضوعات من بينها أطفال الأنابيب

صدر مؤخراً العدد الجديد من مجلة "الخصوبة" التي تصدرها وترأس تحريرها الدكتور هويدا هاشم، الأستاذ المساعد واستشاري علم الأجنة، متناولا واحداً من أهم الموضوعات التي تشغل الأسر في الآونة الأخيرة، وهو علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية.
كما يتناول العدد الأخير من المجلة عدداً من الموضوعات عبر أبوابه المختلفة، من بينها أطفال الأنابيب، عقم الرجال، أسباب تأخر الإنجاب، علاقة البيئة وتأخر الإنجاب، الضغط النفسي والعقم، تجميد الحيوانات المنوية، وغيرها من الموضوعات التي تخص مجال الإنجاب، إضافة إلى لقاءات مع أشهر الأطباء والاستشاريين في مجال العقم وتأخر الإنجاب وقصص المشاهير الملهمة في عمليات أطفال الأنابيب وتقنيات مساعدة الإنجاب.
وتعد مجلة "الخصوبة" أول مجلة عربية تعنى بالخصوبة والإنجاب، وتقدم قراءة احترافية وعالية الجودة حول الخصوبة والعقم، حيث تعتبر المجلة من أقوى المصادر العلمية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
كما تقدم المجلة في أعدادها المختلفة مجموعة واسعة من الموضوعات التي يناقشها أفضل الاستشاريين والأطباء المعتمدين والأكثر موثوقية في مجال الخصوبة والعقم، كما تتضمن لمسة من الجمال والموضة للحياة الاجتماعية والعائلية.


عدد المجلة:
https://issuu.com/drhashim/docs/fertility_choice_magaine_issuu_11-jan_2021

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجلة "الخصوبة" تناقش علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية
سبق

صدر مؤخراً العدد الجديد من مجلة "الخصوبة" التي تصدرها وترأس تحريرها الدكتور هويدا هاشم، الأستاذ المساعد واستشاري علم الأجنة، متناولا واحداً من أهم الموضوعات التي تشغل الأسر في الآونة الأخيرة، وهو علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية.
كما يتناول العدد الأخير من المجلة عدداً من الموضوعات عبر أبوابه المختلفة، من بينها أطفال الأنابيب، عقم الرجال، أسباب تأخر الإنجاب، علاقة البيئة وتأخر الإنجاب، الضغط النفسي والعقم، تجميد الحيوانات المنوية، وغيرها من الموضوعات التي تخص مجال الإنجاب، إضافة إلى لقاءات مع أشهر الأطباء والاستشاريين في مجال العقم وتأخر الإنجاب وقصص المشاهير الملهمة في عمليات أطفال الأنابيب وتقنيات مساعدة الإنجاب.
وتعد مجلة "الخصوبة" أول مجلة عربية تعنى بالخصوبة والإنجاب، وتقدم قراءة احترافية وعالية الجودة حول الخصوبة والعقم، حيث تعتبر المجلة من أقوى المصادر العلمية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
كما تقدم المجلة في أعدادها المختلفة مجموعة واسعة من الموضوعات التي يناقشها أفضل الاستشاريين والأطباء المعتمدين والأكثر موثوقية في مجال الخصوبة والعقم، كما تتضمن لمسة من الجمال والموضة للحياة الاجتماعية والعائلية.


عدد المجلة:
https://issuu.com/drhashim/docs/fertility_choice_magaine_issuu_11-jan_2021

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
11:10 AM

مجلة "الخصوبة" تناقش علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية

تناول العدد الأخير بعض الموضوعات من بينها أطفال الأنابيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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صدر مؤخراً العدد الجديد من مجلة "الخصوبة" التي تصدرها وترأس تحريرها الدكتور هويدا هاشم، الأستاذ المساعد واستشاري علم الأجنة، متناولا واحداً من أهم الموضوعات التي تشغل الأسر في الآونة الأخيرة، وهو علاقة فيروس كورونا بالصحة الإنجابية.
كما يتناول العدد الأخير من المجلة عدداً من الموضوعات عبر أبوابه المختلفة، من بينها أطفال الأنابيب، عقم الرجال، أسباب تأخر الإنجاب، علاقة البيئة وتأخر الإنجاب، الضغط النفسي والعقم، تجميد الحيوانات المنوية، وغيرها من الموضوعات التي تخص مجال الإنجاب، إضافة إلى لقاءات مع أشهر الأطباء والاستشاريين في مجال العقم وتأخر الإنجاب وقصص المشاهير الملهمة في عمليات أطفال الأنابيب وتقنيات مساعدة الإنجاب.
وتعد مجلة "الخصوبة" أول مجلة عربية تعنى بالخصوبة والإنجاب، وتقدم قراءة احترافية وعالية الجودة حول الخصوبة والعقم، حيث تعتبر المجلة من أقوى المصادر العلمية في هذا المجال في المملكة العربية السعودية والعالم العربي.
كما تقدم المجلة في أعدادها المختلفة مجموعة واسعة من الموضوعات التي يناقشها أفضل الاستشاريين والأطباء المعتمدين والأكثر موثوقية في مجال الخصوبة والعقم، كما تتضمن لمسة من الجمال والموضة للحياة الاجتماعية والعائلية.


عدد المجلة:
https://issuu.com/drhashim/docs/fertility_choice_magaine_issuu_11-jan_2021

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