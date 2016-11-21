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أمير الباحة يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويكرّم المشاركين بمعرض الإبداع العلمي

5000 ريال مكافآت تشجيعية لكل طالب وطالبة شاركوا  الأولمبياد الوطني

أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم تقديمه مكافآت تشجيعية لأبنائه وبناته طلاب وطالبات تعليم الباحة المشاركين في معرض إبداع بمبلغ 5000 ريال لكل طالب وطالبة نظير ما قدمونه من مشروعات علمية وابتكارات نوعية في شتى مجالات العلوم خلال معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع الباحة 2022 الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة علي محمد الجالوق وعدد من القيادات التعليمية يرافقهم 60 طالبًا وطالبة المشاركين بالمعرض.

ونوه أمير الباحة بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، ودعم لكل الجهود التي تعمل على توفيرالبيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لَبِنات صالحة لبناء المستقبل.

وقدم أمير الباحة التهنئة إلى جميع الطلاب والطالبات على تميزهم العلمي والبحثي في مجالات الإبداع والتقنية عبر مشاركاتهم المتميزة التي بعون الله ستحقق التمثيل المشرف للمنطقة والمملكة في المحافل التربوية المحلية منها والدولية، وشدد سموه الكريم على القائمين على التعليم بتسخير كل الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز والرعاية للطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات والعناية بهم، في شتى مجالات الموهبة العلمية من خلال تنمية روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات وتسخير الإمكانات لدى الطلبة واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل مهارات البحث العلمي لديهم، راجيًا لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق التميز والريادة العلمية.

وكرّم أمير منطقة الباحة في ختام الحفل الطلاب والطالبات المشاركين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ونوه مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على مسيرة التعليم واهتمامها بفئة الموهوبين والمبدعين لما يمثلونه من عقول واعدة لبناء حضارة الوطن، مثمنًا رعاية سمو أمير المنطقة ودعمه لمختلف البرامج والفعاليّات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن التكريم من سمو الأمير ودعمه المادي والمعنوي لأبنائه وبناته المشاركين والمشاركات يعد لفتة كريمة من سموه وتتويجًا لهم ولأولياء أمورهم ومعلميهم على ما قدموه لأبنائهم الطلاب من دعم ومساندة ليكونوا سباقين لرفعة وبناء وطنهم ومجتمعهم.

فيما ثمّن علي الجالوق مدير تعليم المخواة اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وما تقدمه من دعم منقطع النظير للتعليم بمختلف فئاته.

وقال"الجالوق"إن تقدير الموهوبين والمبدعين هو نهج القيادة ومشروع وطننا الطموح ورهانه للمستقبل.

كما رفع الشكر باسمه ونيابة عن أبنائه وبناته الموهوبين والموهوبات لسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به الموهوبون في هذا اليوم من استقبال يعكس التقدير لهم كونهم عُدة الوطن وصناع مستقبله

وأكد "الجالوق" أن دعم ومتابعة سموه ممتد لمختلف الفعاليات والبرامج، مؤكدًا أن ما ناله الموهوبون والموهوبات من دعم معنوي ومادي سيكون له أثره العميق في رسم مستقبلهم وتطوير موهبتهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويكرّم المشاركين بمعرض الإبداع العلمي
سبق

أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم تقديمه مكافآت تشجيعية لأبنائه وبناته طلاب وطالبات تعليم الباحة المشاركين في معرض إبداع بمبلغ 5000 ريال لكل طالب وطالبة نظير ما قدمونه من مشروعات علمية وابتكارات نوعية في شتى مجالات العلوم خلال معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع الباحة 2022 الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة علي محمد الجالوق وعدد من القيادات التعليمية يرافقهم 60 طالبًا وطالبة المشاركين بالمعرض.

ونوه أمير الباحة بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، ودعم لكل الجهود التي تعمل على توفيرالبيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لَبِنات صالحة لبناء المستقبل.

وقدم أمير الباحة التهنئة إلى جميع الطلاب والطالبات على تميزهم العلمي والبحثي في مجالات الإبداع والتقنية عبر مشاركاتهم المتميزة التي بعون الله ستحقق التمثيل المشرف للمنطقة والمملكة في المحافل التربوية المحلية منها والدولية، وشدد سموه الكريم على القائمين على التعليم بتسخير كل الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز والرعاية للطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات والعناية بهم، في شتى مجالات الموهبة العلمية من خلال تنمية روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات وتسخير الإمكانات لدى الطلبة واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل مهارات البحث العلمي لديهم، راجيًا لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق التميز والريادة العلمية.

وكرّم أمير منطقة الباحة في ختام الحفل الطلاب والطالبات المشاركين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ونوه مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على مسيرة التعليم واهتمامها بفئة الموهوبين والمبدعين لما يمثلونه من عقول واعدة لبناء حضارة الوطن، مثمنًا رعاية سمو أمير المنطقة ودعمه لمختلف البرامج والفعاليّات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن التكريم من سمو الأمير ودعمه المادي والمعنوي لأبنائه وبناته المشاركين والمشاركات يعد لفتة كريمة من سموه وتتويجًا لهم ولأولياء أمورهم ومعلميهم على ما قدموه لأبنائهم الطلاب من دعم ومساندة ليكونوا سباقين لرفعة وبناء وطنهم ومجتمعهم.

فيما ثمّن علي الجالوق مدير تعليم المخواة اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وما تقدمه من دعم منقطع النظير للتعليم بمختلف فئاته.

وقال"الجالوق"إن تقدير الموهوبين والمبدعين هو نهج القيادة ومشروع وطننا الطموح ورهانه للمستقبل.

كما رفع الشكر باسمه ونيابة عن أبنائه وبناته الموهوبين والموهوبات لسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به الموهوبون في هذا اليوم من استقبال يعكس التقدير لهم كونهم عُدة الوطن وصناع مستقبله

وأكد "الجالوق" أن دعم ومتابعة سموه ممتد لمختلف الفعاليات والبرامج، مؤكدًا أن ما ناله الموهوبون والموهوبات من دعم معنوي ومادي سيكون له أثره العميق في رسم مستقبلهم وتطوير موهبتهم.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
08:54 PM

أمير الباحة يستقبل مدير التعليم بالمنطقة ويكرّم المشاركين بمعرض الإبداع العلمي

5000 ريال مكافآت تشجيعية لكل طالب وطالبة شاركوا  الأولمبياد الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود اليوم تقديمه مكافآت تشجيعية لأبنائه وبناته طلاب وطالبات تعليم الباحة المشاركين في معرض إبداع بمبلغ 5000 ريال لكل طالب وطالبة نظير ما قدمونه من مشروعات علمية وابتكارات نوعية في شتى مجالات العلوم خلال معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إبداع الباحة 2022 الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني ومدير تعليم المخواة علي محمد الجالوق وعدد من القيادات التعليمية يرافقهم 60 طالبًا وطالبة المشاركين بالمعرض.

ونوه أمير الباحة بما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - من رعاية واهتمام بقطاع التعليم، ودعم لكل الجهود التي تعمل على توفيرالبيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة التي تجعل من أبنائنا وبناتنا لَبِنات صالحة لبناء المستقبل.

وقدم أمير الباحة التهنئة إلى جميع الطلاب والطالبات على تميزهم العلمي والبحثي في مجالات الإبداع والتقنية عبر مشاركاتهم المتميزة التي بعون الله ستحقق التمثيل المشرف للمنطقة والمملكة في المحافل التربوية المحلية منها والدولية، وشدد سموه الكريم على القائمين على التعليم بتسخير كل الجهود والإمكانات التي تعزز التنافسية والتحفيز والرعاية للطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات والعناية بهم، في شتى مجالات الموهبة العلمية من خلال تنمية روح الإبداع والمبادرة واستقراء المستقبل والتفاعل مع المعطيات وتسخير الإمكانات لدى الطلبة واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتأصيل مهارات البحث العلمي لديهم، راجيًا لأبنائه الطلاب والطالبات المزيد من التوفيق والنجاح في تحقيق التميز والريادة العلمية.

وكرّم أمير منطقة الباحة في ختام الحفل الطلاب والطالبات المشاركين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

ونوه مدير عام التعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق الزهراني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله على مسيرة التعليم واهتمامها بفئة الموهوبين والمبدعين لما يمثلونه من عقول واعدة لبناء حضارة الوطن، مثمنًا رعاية سمو أمير المنطقة ودعمه لمختلف البرامج والفعاليّات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن التكريم من سمو الأمير ودعمه المادي والمعنوي لأبنائه وبناته المشاركين والمشاركات يعد لفتة كريمة من سموه وتتويجًا لهم ولأولياء أمورهم ومعلميهم على ما قدموه لأبنائهم الطلاب من دعم ومساندة ليكونوا سباقين لرفعة وبناء وطنهم ومجتمعهم.

فيما ثمّن علي الجالوق مدير تعليم المخواة اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وما تقدمه من دعم منقطع النظير للتعليم بمختلف فئاته.

وقال"الجالوق"إن تقدير الموهوبين والمبدعين هو نهج القيادة ومشروع وطننا الطموح ورهانه للمستقبل.

كما رفع الشكر باسمه ونيابة عن أبنائه وبناته الموهوبين والموهوبات لسمو أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود على ما حظي به الموهوبون في هذا اليوم من استقبال يعكس التقدير لهم كونهم عُدة الوطن وصناع مستقبله

وأكد "الجالوق" أن دعم ومتابعة سموه ممتد لمختلف الفعاليات والبرامج، مؤكدًا أن ما ناله الموهوبون والموهوبات من دعم معنوي ومادي سيكون له أثره العميق في رسم مستقبلهم وتطوير موهبتهم.

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