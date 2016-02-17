"تعليم ينبع" يكمل استعداداته للاحتفاء بذكرى التأسيس

تتضمّن عددًا من البرامج والفعاليات والمناشط

أكملت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، استعداداتها للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية، تحت شعار "يوم بدينا" في جميع مكاتب التعليم ومدارس المحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات.

وتحتفل المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس الذي يمثل مناسبة وطنية عزيزة توضح مدى رسوخ وثبات مؤسسة الحكم ونظام الدولة في المملكة لمدة زادت على ثلاثة قرون؛ بهدف استذكار تاريخ الدولة السعودية التي أسسها الإمام محمد بن سعود وعاصمتها الدرعية، والولاء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن العظيم، وحضارته وتراثه ورموزه وقيمته الوطنية الراسخة، والوفاء لمن أسهم في خدمة الوطن من الأئمة والملوك والمواطنين، وللتعريف بأهمية هذه المناسبة والعمق التاريخي والحضاري والثقافي، والتلاحم والترابط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

وأنهت اللجان التنظيمية والتنفيذية استعداداتها لتنفيذ البرامج والأنشطة الفاعلة والتي تسهم في تحقيق أهداف المناسبة من الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، والاعتزاز بامتداد جذور نشأة هذا الوطن الشامخ والعريق قبل ثلاثة قرون، وإبراز دور مؤسس الدولة السعودية الأولى محمد بن سعود بن محمد بن مقرن -رحمه الله- ودور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ الشمل وتوحيد الوطن، والافتخار بمنجزات الوطن الشامخ (المملكة العربية السعودية) ورجاله المخلصين.

وبيّنت رئيسة النشاط بتعليم ينبع نعيمة بنت راشد العلوني، أن خطة الاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن عددا من البرامج والفعاليات والمناشط لتفعيلها في الإدارة والمكاتب والمدارس بداية من يوم الأحد القادم؛ تزامنًا مع المناسبة وذلك حضوريًا للفئة المستهدفة بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، والمدارس العالمية والأجنبية، مع الالتزام بكل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المعتمدة، وتشتمل المناشط والفعاليات تعريفًا بيوم التأسيس وأهميته، وإيضاح المضامين الكبيرة والعميقة التي وردت في منطوق الأمر الملكي الكريم، مع التأكيد على العمق التاريخي لهذا الوطن الذي يعود إلى منتصف عام ١١٣٩هـ/ ١٧٢٧م، وكيف قادت رحلة التأسيس إلى ما نشهده اليوم من تطور وتنمية ورخاء.

وتتنوع الفعاليات التي سيشارك فيها جميع الفئات المستهدفة بين التفاعل في وسائل التواصل عبر وسم (#يوم_التأسيس)، قصة التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية الأولى، وزيارات ورحلات ميدانية طلابية، وورش للرسم والأشغال اليدوية، ومعارض فنية، وأنشطة تروي قصة وطن، وتصوير فوتوغرافي وصور تاريخية، ومسابقة "تأسيس وأثر" و"راوي التأسيس"، والرسم والتلوين الثقافي "يوم بدينا".