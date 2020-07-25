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رئيس جامعة نجران يُهنّئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

هنّأ سمو ولي العهد والشعب السعودي أجمع بشفاء الملك سلمان

رفع رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي جامعة نجران؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أجريت له بالنجاح.

وقدّم الدكتور "السبيعي" التهنئة لولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه المناسبة.

وأكّد رئيس الجامعة أن مشاعر الوطن توحّدت فرحًا بنجاح عمليته الجراحية -أيده الله- سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتّعه بالصحة والعافية.

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رئيس جامعة نجران يُهنّئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية
سبق

رفع رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي جامعة نجران؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أجريت له بالنجاح.

وقدّم الدكتور "السبيعي" التهنئة لولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه المناسبة.

وأكّد رئيس الجامعة أن مشاعر الوطن توحّدت فرحًا بنجاح عمليته الجراحية -أيده الله- سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتّعه بالصحة والعافية.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
10:59 AM

رئيس جامعة نجران يُهنّئ خادم الحرمين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

هنّأ سمو ولي العهد والشعب السعودي أجمع بشفاء الملك سلمان

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هادي آل كليب - نجران
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رفع رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي جامعة نجران؛ التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أجريت له بالنجاح.

وقدّم الدكتور "السبيعي" التهنئة لولي العهد الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- والأسرة المالكة والشعب السعودي بهذه المناسبة.

وأكّد رئيس الجامعة أن مشاعر الوطن توحّدت فرحًا بنجاح عمليته الجراحية -أيده الله- سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتّعه بالصحة والعافية.

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