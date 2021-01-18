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مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا

100 مسلح هاجموا 16 شرطياً على طريق سريع بولاية كانو

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غرب البلاد يوم الجمعة الماضي وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو".

وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا
سبق

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غرب البلاد يوم الجمعة الماضي وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو".

وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
12:45 AM

مقتل 4 من رجال الشرطة وفقدان خامس في هجوم مسلح بنيجيريا

100 مسلح هاجموا 16 شرطياً على طريق سريع بولاية كانو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، عن مقتل أربعة ضباط شرطة وفقدان خامس، بهجوم نفذته عصابة مسلحة من قطاع الطرق شمال غرب البلاد يوم الجمعة الماضي وفقاً لرويترز.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية النيجيرية في بيان له: "نحو مئة مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو".

وتجوب جماعات مسلحة من قطاع الطرق منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف وسرقة الماشية والقتل.

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