"بامخرمة" يدشن يوم التبرع بالدم بالرياض بحضور السفراء

بإشراف هيئة حي السفارات وبالتعاون مع مدينة سعود الطبية

أقيم يوم التبرع بالدم، صباح أمس، أمام القصر الثقافي بحي السفارات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

جاء ذلك في إطار أنشطة السلك الدبلوماسي الاجتماعية وبإشراف وتنظيم الهيئة العامة بحي السفارات، وبالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية الجامعية.

وقد شهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً وحضوراً متميزاً من قبل السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة العربية السعودية، تقدمهم ضياء الدين بامخرمة عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي الذي كان له دور كبير في هذه الفعالية الإنسانية، كما حضر الدكتور فهد بن مشيط رئيس هيئة حي السفارات وعدد من الإعلاميين والنشطاء.

وفي رده على سؤال "ملتقى صحافيو الوطن" الذي حضر لتغطية هذه الفعالية المجتمعية، أعرب "بامخرمة" عن سعادته بالتفاعل الذي شهده يوم التبرع بالدم.

وقال: التفاعل كان إيجابياً حيث كان هناك عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين من مختلف السفارات الذين حضروا للتفاعل مع هذه الحملة.

وأضاف: هذه الحملة للتبرع بالدم تعبّر عن تفاعل إنساني دبلوماسي إيجابي في إطار أداء الدور المجتمعي والإنساني، كما أنه يعطي دلالة عميقة على حب العطاء والخير.

وأردف: شكرًا لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم للتبرع بالدم، وأخص رئيس هيئة حي السفارات الدكتور فهد بن مشيط وكافة معاونيه، وأشكر كافة الزملاء السفراء والدبلوماسيين الذين شاركوا بهذا المناسبة وحتى الإعلاميين مثلكم، الذين أسهموا في إيصال هذه الرسالة الإنسانية المهمة التي يجب أن تكون جزءًا من ثقافة مختلف المجتمعات في مختلف الدول حتى يكون هناك عطاء إنساني متواصل.

وشكر"بامخرمة" "صحافيو الوطن" بقوله: أحببت مشاركتكم الإعلامية وتفاعلكم الإعلامي والثقافي والإنساني مع مختلف قضايا وطنكم وأمتكم.

وأضاف: عليكم بالاستمرار في ذلك فأنتم صوت من الأصوات الإعلامية الإيجابية في خضم الزخم وفي خضم التفاعل الإعلامي بما يحمل من غث وسمين، فمن المهم أن تكون هناك أصوات إعلامية حصيفة ذكية قادرة وواعية على إيصال الرسالة الإعلامية النبيلة التي يحتاجها الجمهور بكافة أطيافه ومستوياته.