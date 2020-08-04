النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سعر تنافسي.. التفاصيل الكاملة لهواتف جوجل بيكسل الجديدة

تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، التفاصيل الكاملة لسلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل"، التي تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة.

وبجانب إعلان "جوجل" الرسمي عن هاتفها "بيكسل 4 إيه"، أثارت الشركة الأمريكية انتباه جمهورها بإعلان تشويقي عن هاتفين جديدين، وهما "بيكسل 4 إيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل"، هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي جوجل أن تطرح هواتفها الجديدة بها؛ حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 إيه 5G" بسعر 499 دولارًا أمريكيًّا.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن السعر المتوقع طرح هاتف "بيكسل 5" به.

أما بالنسبة لهاتفها الذي أعلنت عنه "جوجل بيكسل 4 إيه"، فكانت مواصفاته مذهلة للجميع؛ وفقًا لموقع "جي إس إم آرينا".

ودعمت جوجل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراجون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف "جوجل بيكسل 4 إيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

وتم دعم هاتف "بيكسل 4 إيه" ببطارية 3140 ميللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة لسعر هاتف جوجل الجديد؛ فهو تنافسي إلى حد بعيد؛ حيث يبلغ 349 دولارًا أمريكيًّا فقط، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق بصورة فعلية يوم 20 أغسطس الجاري.

شركة جوجل الأمريكية هواتفها الجديدة بيكسل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
سعر تنافسي.. التفاصيل الكاملة لهواتف جوجل بيكسل الجديدة
سبق

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، التفاصيل الكاملة لسلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل"، التي تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة.

وبجانب إعلان "جوجل" الرسمي عن هاتفها "بيكسل 4 إيه"، أثارت الشركة الأمريكية انتباه جمهورها بإعلان تشويقي عن هاتفين جديدين، وهما "بيكسل 4 إيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل"، هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي جوجل أن تطرح هواتفها الجديدة بها؛ حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 إيه 5G" بسعر 499 دولارًا أمريكيًّا.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن السعر المتوقع طرح هاتف "بيكسل 5" به.

أما بالنسبة لهاتفها الذي أعلنت عنه "جوجل بيكسل 4 إيه"، فكانت مواصفاته مذهلة للجميع؛ وفقًا لموقع "جي إس إم آرينا".

ودعمت جوجل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراجون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف "جوجل بيكسل 4 إيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

وتم دعم هاتف "بيكسل 4 إيه" ببطارية 3140 ميللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة لسعر هاتف جوجل الجديد؛ فهو تنافسي إلى حد بعيد؛ حيث يبلغ 349 دولارًا أمريكيًّا فقط، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق بصورة فعلية يوم 20 أغسطس الجاري.

04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
11:49 AM

سعر تنافسي.. التفاصيل الكاملة لهواتف جوجل بيكسل الجديدة

تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
474

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، التفاصيل الكاملة لسلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل"، التي تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة.

وبجانب إعلان "جوجل" الرسمي عن هاتفها "بيكسل 4 إيه"، أثارت الشركة الأمريكية انتباه جمهورها بإعلان تشويقي عن هاتفين جديدين، وهما "بيكسل 4 إيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل"، هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي جوجل أن تطرح هواتفها الجديدة بها؛ حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 إيه 5G" بسعر 499 دولارًا أمريكيًّا.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن السعر المتوقع طرح هاتف "بيكسل 5" به.

أما بالنسبة لهاتفها الذي أعلنت عنه "جوجل بيكسل 4 إيه"، فكانت مواصفاته مذهلة للجميع؛ وفقًا لموقع "جي إس إم آرينا".

ودعمت جوجل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراجون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف "جوجل بيكسل 4 إيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

وتم دعم هاتف "بيكسل 4 إيه" ببطارية 3140 ميللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة لسعر هاتف جوجل الجديد؛ فهو تنافسي إلى حد بعيد؛ حيث يبلغ 349 دولارًا أمريكيًّا فقط، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق بصورة فعلية يوم 20 أغسطس الجاري.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,650
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,132
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,862
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,379

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة