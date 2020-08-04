سعر تنافسي.. التفاصيل الكاملة لهواتف جوجل بيكسل الجديدة

تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، التفاصيل الكاملة لسلسلة هواتفها الجديدة "بيكسل"، التي تنوي أن تطلقها رسميًّا في الفترة المقبلة.

وبجانب إعلان "جوجل" الرسمي عن هاتفها "بيكسل 4 إيه"، أثارت الشركة الأمريكية انتباه جمهورها بإعلان تشويقي عن هاتفين جديدين، وهما "بيكسل 4 إيه" بتقنيات الجيل الخامس، و"بيكسل 5" بتقنيات الجيل الخامس؛ بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ولكن أبرز ما أثار دهشة عشاق "بيكسل"، هو الأسعار التنافسية الكبيرة التي تنوي جوجل أن تطرح هواتفها الجديدة بها؛ حيث تنوي أن تطرح "بيكسل 4 إيه 5G" بسعر 499 دولارًا أمريكيًّا.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن السعر المتوقع طرح هاتف "بيكسل 5" به.

أما بالنسبة لهاتفها الذي أعلنت عنه "جوجل بيكسل 4 إيه"، فكانت مواصفاته مذهلة للجميع؛ وفقًا لموقع "جي إس إم آرينا".

ودعمت جوجل هاتفها بمعالج من نوع "سنابدراجون 730" بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

ويتميز هاتف "جوجل بيكسل 4 إيه" بشاشة لمسية من نوع "OLED" بقياس 5.81 بوصة بدقة معدلها 1080×2340 بيكسل.

وتم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 12.2 ميجابيكسل و8 ميجابيكسل، المدعومة بتقنية OIS للحفاظ على اهتزاز مقاطع الفيديو الخاصة بك، وميزات ذكية أخرى مثل "نايت سايت" و"توب شوت" و"بروتريه مود".

وتم دعم هاتف "بيكسل 4 إيه" ببطارية 3140 ميللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة لسعر هاتف جوجل الجديد؛ فهو تنافسي إلى حد بعيد؛ حيث يبلغ 349 دولارًا أمريكيًّا فقط، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق بصورة فعلية يوم 20 أغسطس الجاري.