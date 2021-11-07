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الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 875804 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 840282 حالة شفاء بعد تسجيل 1602 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11128 حالة.

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الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 875804 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 840282 حالة شفاء بعد تسجيل 1602 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11128 حالة.

07 نوفمبر 2021 - 2 ربيع الآخر 1443
06:08 PM

الأردن تسجل 2097 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 875804 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 840282 حالة شفاء بعد تسجيل 1602 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11128 حالة.

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