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إقبال كبير على منتجات "سكني" يجبر "الحرس" على تمديد المعرض

البنوك تخفِّض النسبة.. و1300 زائر يوميًّا

شهد معرض "سكني" الذي تنظمه وزارة الإسكان داخل مقر وزارة الحرس الوطني بالرياض، ويستهدف العسكريين والمدنيين، إقبالاً كبيرًا بواقع 1300 زائر يوميًّا؛ الأمر الذي أجبرهم على تمديده؛ ليشمل الأسبوع المقبل كاملاً أملاً بإتاحة الفرصة للمستفيدين لمعرفة العروض، والحصول عليها.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية، الدكتور عبداللطيف الحارثي، قد دشن المعرض ‫بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد. وطالب "الحارثي" البنوك بتخفيض نسبة الفائدة.

ويستقبل المعرض المستفيدين من الوزارة والقطاعات التابعة لها، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الملك عبدالله للقيادة والأركان، والشؤون الصحية، خلال الفترة من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ3 عصرًا.

ويجري التنسيق بين الوزارتَيْن لإقامة معرض "سكني" في قطاعات الحرس بالسعودية لتمكين المنسوبين هناك من الحصول على التسهيلات السكنية.

وزارة الإسكان سكني وزارة الحرس الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقبال كبير على منتجات "سكني" يجبر "الحرس" على تمديد المعرض
سبق

شهد معرض "سكني" الذي تنظمه وزارة الإسكان داخل مقر وزارة الحرس الوطني بالرياض، ويستهدف العسكريين والمدنيين، إقبالاً كبيرًا بواقع 1300 زائر يوميًّا؛ الأمر الذي أجبرهم على تمديده؛ ليشمل الأسبوع المقبل كاملاً أملاً بإتاحة الفرصة للمستفيدين لمعرفة العروض، والحصول عليها.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية، الدكتور عبداللطيف الحارثي، قد دشن المعرض ‫بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد. وطالب "الحارثي" البنوك بتخفيض نسبة الفائدة.

ويستقبل المعرض المستفيدين من الوزارة والقطاعات التابعة لها، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الملك عبدالله للقيادة والأركان، والشؤون الصحية، خلال الفترة من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ3 عصرًا.

ويجري التنسيق بين الوزارتَيْن لإقامة معرض "سكني" في قطاعات الحرس بالسعودية لتمكين المنسوبين هناك من الحصول على التسهيلات السكنية.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
10:31 PM

إقبال كبير على منتجات "سكني" يجبر "الحرس" على تمديد المعرض

البنوك تخفِّض النسبة.. و1300 زائر يوميًّا

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عيسى الحربي - الرياض
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1,486

شهد معرض "سكني" الذي تنظمه وزارة الإسكان داخل مقر وزارة الحرس الوطني بالرياض، ويستهدف العسكريين والمدنيين، إقبالاً كبيرًا بواقع 1300 زائر يوميًّا؛ الأمر الذي أجبرهم على تمديده؛ ليشمل الأسبوع المقبل كاملاً أملاً بإتاحة الفرصة للمستفيدين لمعرفة العروض، والحصول عليها.

وكان وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية، الدكتور عبداللطيف الحارثي، قد دشن المعرض ‫بحضور المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد. وطالب "الحارثي" البنوك بتخفيض نسبة الفائدة.

ويستقبل المعرض المستفيدين من الوزارة والقطاعات التابعة لها، وكلية الملك خالد العسكرية، وكلية الملك عبدالله للقيادة والأركان، والشؤون الصحية، خلال الفترة من الساعة الـ9 صباحًا حتى الساعة الـ3 عصرًا.

ويجري التنسيق بين الوزارتَيْن لإقامة معرض "سكني" في قطاعات الحرس بالسعودية لتمكين المنسوبين هناك من الحصول على التسهيلات السكنية.

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