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رئيس الاتحاد العربي يجتمع برئيس فيفا لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرياض اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في حضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز التعاون لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية ومسابقاتها بما يكفل استفادة اللاعبين والأندية والمنتخبات العربية.

وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه الدائم بكرة القدم العربية، مؤكدًا أن "برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي تجد اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولي ما يعزز من استمرارية التعاون المشترك بين الاتحادين لاستمرارية هذه البرامج والمسابقات وتطورها إلى الأفضل".

من جهة أخرى، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بـ "الاتحاد العربي ومسابقاته التي أثرت رياضة كرة القدم واللاعبين العرب كثيرًا وأسهمت كثيرًا في تطور أندية ومنتخبات ولاعبين عرب تحقق على إثرها حضورًا دوليًا لافتًا ومؤثرًا"، مبينًا أن "الاتحاد الدولي يسعد بالتعاون مع الاتحاد العربي في مختلف المجالات".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس الاتحاد العربي يجتمع برئيس فيفا لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية
سبق

عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرياض اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في حضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز التعاون لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية ومسابقاتها بما يكفل استفادة اللاعبين والأندية والمنتخبات العربية.

وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه الدائم بكرة القدم العربية، مؤكدًا أن "برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي تجد اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولي ما يعزز من استمرارية التعاون المشترك بين الاتحادين لاستمرارية هذه البرامج والمسابقات وتطورها إلى الأفضل".

من جهة أخرى، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بـ "الاتحاد العربي ومسابقاته التي أثرت رياضة كرة القدم واللاعبين العرب كثيرًا وأسهمت كثيرًا في تطور أندية ومنتخبات ولاعبين عرب تحقق على إثرها حضورًا دوليًا لافتًا ومؤثرًا"، مبينًا أن "الاتحاد الدولي يسعد بالتعاون مع الاتحاد العربي في مختلف المجالات".


06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
10:27 PM

رئيس الاتحاد العربي يجتمع برئيس فيفا لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء بمدينة الرياض اجتماعًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، في حضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة البرامج ذات الاهتمام المشترك بين الاتحادين العربي والدولي وتعزيز التعاون لتنمية وتطوير رياضة كرة القدم العربية ومسابقاتها بما يكفل استفادة اللاعبين والأندية والمنتخبات العربية.

وقدم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الدولي على اهتمامه الدائم بكرة القدم العربية، مؤكدًا أن "برامج وأنشطة ومسابقات الاتحاد العربي تجد اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولي ما يعزز من استمرارية التعاون المشترك بين الاتحادين لاستمرارية هذه البرامج والمسابقات وتطورها إلى الأفضل".

من جهة أخرى، أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بـ "الاتحاد العربي ومسابقاته التي أثرت رياضة كرة القدم واللاعبين العرب كثيرًا وأسهمت كثيرًا في تطور أندية ومنتخبات ولاعبين عرب تحقق على إثرها حضورًا دوليًا لافتًا ومؤثرًا"، مبينًا أن "الاتحاد الدولي يسعد بالتعاون مع الاتحاد العربي في مختلف المجالات".


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