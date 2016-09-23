قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة

أصدره الملك فيصل في العام 1385هـ الموافق 1965م ونشرته أم القرى

نشرت دارة الملك عبدالعزيز، نص المرسوم الملكي بتحديد اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من كل عام، ليكون اليوم الوطني للمملكة.

وتحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت الدارة على حسابها بـ"تويتر" نص مرسوم الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وفق ما نُشِر بالصحيفة في العام 1965م، الموافق 1385هـ.