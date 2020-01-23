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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 7630 إصابة جديدة و1569 بمصر

سجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7343 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفًا و 902؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 41 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.

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كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 7630 إصابة جديدة و1569 بمصر
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7343 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفًا و 902؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 41 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:44 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 7630 إصابة جديدة و1569 بمصر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 7630 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7343 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 733 ألفًا و 902؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 11 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6540 حالة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 41 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 408495 من ضمنهم 342762 حالة تم شفاؤها، و22330 حالة وفاة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,819
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,632
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38 مليار ..

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