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​"التجارة" تطرح استبانة لقياس رضا العملاء عن وكالات سياراتهم

شملت كافة العلامات التجارية للمركبات في المملكة

طرحت وزارة التجارة استبانة لقياس مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة، وتشمل الاستبانة كافة العلامات التجارية للمركبات المتوفرة داخل المملكة.

وتهدف "التجارة" من وراء الاستبانة إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن الإجراءات والخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة للعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع، والسعي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

ويمكن لقراء "سبق" المشاركة في هذا الاستبيان بعد اختيار الوكيل الذي يتعامل معه من خلال الرابط الإلكتروني: https://survey.mc.gov.sa/38FD8B9C8FE7ADB6

الرئيسية/ المملكة / محليات

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​"التجارة" تطرح استبانة لقياس رضا العملاء عن وكالات سياراتهم
سبق

طرحت وزارة التجارة استبانة لقياس مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة، وتشمل الاستبانة كافة العلامات التجارية للمركبات المتوفرة داخل المملكة.

وتهدف "التجارة" من وراء الاستبانة إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن الإجراءات والخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة للعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع، والسعي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

ويمكن لقراء "سبق" المشاركة في هذا الاستبيان بعد اختيار الوكيل الذي يتعامل معه من خلال الرابط الإلكتروني: https://survey.mc.gov.sa/38FD8B9C8FE7ADB6

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:25 PM

​"التجارة" تطرح استبانة لقياس رضا العملاء عن وكالات سياراتهم

شملت كافة العلامات التجارية للمركبات في المملكة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
619

طرحت وزارة التجارة استبانة لقياس مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة، وتشمل الاستبانة كافة العلامات التجارية للمركبات المتوفرة داخل المملكة.

وتهدف "التجارة" من وراء الاستبانة إلى قياس مدى رضا المستهلكين عن الإجراءات والخدمات المقدمة من وكلاء السيارات في المملكة للعمل على تطوير خدمات ما بعد البيع، والسعي لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك.

ويمكن لقراء "سبق" المشاركة في هذا الاستبيان بعد اختيار الوكيل الذي يتعامل معه من خلال الرابط الإلكتروني: https://survey.mc.gov.sa/38FD8B9C8FE7ADB6

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,599
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,482
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,684

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