النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

"الحج": الوجود داخل السعودية شرطٌ للتسجيل في "اعتمرنا"

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق "اعتمرنا".

جاء ذلك في رد على سؤال عن إمكانية أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصن بالجرعتين، محصن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة
سبق

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق "اعتمرنا".

جاء ذلك في رد على سؤال عن إمكانية أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصن بالجرعتين، محصن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
01:39 AM

هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. هنا الإجابة

"الحج": الوجود داخل السعودية شرطٌ للتسجيل في "اعتمرنا"

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
9,663

أكدت وزارة الحج والعمرة ممثلة في مركز التواصل وخدمات المستفيدين أنه لا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق "اعتمرنا".

جاء ذلك في رد على سؤال عن إمكانية أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ وهل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟ ليجيب مركز التواصل وخدمات المستفيدين بقوله: "يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصن بالجرعتين، محصن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بد من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,369
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,554
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,123

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة