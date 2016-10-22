كورونا في 5 دول.. 19572 إصابة جديدة بألمانيا و15786 بالهند و1440 بكوريا الجنوبية

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. تسجيل 567 بباكستان و43 بالصين

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 19572 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و116 وفاة.

وذكر معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، أن عدد المصابين ارتفع إلى أربعة ملايين و437280 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94991 وفاة.

الهند

سجّلت الهند 15786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 34 مليوناً و143 ألفاً و236 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 231 وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 453 ألفاً و42 وفاة.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 1440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن 1420 من الإصابات محلية و20 إصابة وافدة من الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 348969 إصابة.

باكستان

سجّلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و16 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1267393 إصابة، منها 24386 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28344 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1214663 حالة.

الصين

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، بأن 28 من الإصابات الجديدة كانت محلية، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 96665 إصابة، فيما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.