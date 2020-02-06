مرور الرياض يطيح بشخص دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة مدرسية

نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.
وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.
وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.مرور الرياض الرياض حادث دهس
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.
وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
نجح مرور منطقة الرياض في القبض على قائد المركبة الذي تسبب في حادث دهس طفلة أثناء نزولها من حافلة المدرسة والهروب من الموقع.
وأكد "المرور" أنه سيتم استكمال إجراءات الحادث مع تطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.