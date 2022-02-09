تشيلسي يخاطب الهلال باللغة العربية :" قدمتم مباراة قوية مشكورين وما قصرتم"

ممثل السعودية قال : "كبير آسيا يتمنى لبطل أوروبا التوفيق"

وصف بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي مواجهته أمام بطل آسيا الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي انتهت لصالح الأول بهدف دون مقابل، بالمواجهة القوية.

كما أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، عبر حسابه على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي إعجابه بأداء الهلال السعودي، بعد مواجهة فريقي كرة القدم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب تشيلسي في تغريدة عبر الحساب الرسمي في عبارة باللغة العربية:« قدمتم مباراة قوية يا الهلال، مشكورين وما قصرتم، نشوفكم عن قريب».



ورد حساب الهلال الرسمي على حساب تشيلسي : «سعدنا بخوض المباراة معكم، كبير آسيا يتمنى لبطل أوروبا التوفيق نراكم قريبًا».